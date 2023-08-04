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Giriş Tarihi: 4.8.2023 15:35

Gaziantep FK, Kolombiyalı santrfor Riascos'u 1 yıllığına kiraladı!

AA
Gaziantep FK, Kolombiyalı santrfor Riascos’u 1 yıllığına kiraladı!

Gaziantep Futbol Kulübü, Rusya Ligi takımlarından Metalist Kharkiv’de forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Brayan Riascos'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kolombiyalı santrfor Brayan Riascos ile 1 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna takımlarından Metalist Kharkiv'de forma giyen 28 yaşındaki Riascos'un geçici transferi konusunda oyuncu ve kulüple anlaştıkları belirtildi.

Riascos'un satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak takımda forma giyeceği aktarılan açıklamada, "Yeni transferimiz Riascos, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Riascos'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni transfer hakkında bilgilerin de yer aldığı açıklamada, "Riascos, futbola Brezilya'nın köklü takımlarından Corinthians altyapısında başladı. Hücum hattının her bölgesinde forma giyen Riascos, güçlü fizik kapasitesinin yanı sıra süratiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kariyerinde 218 resmi müsabakaya çıkan Kolombiyalı forvet, 55 gol atıp 27 kez de asist yapma başarısı gösterdi." görüşlerine yer verildi.

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Gaziantep FK, Kolombiyalı santrfor Riascos'u 1 yıllığına kiraladı!
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