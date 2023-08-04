Lazio yıldız futbolcuyu resmen açıkladı! Adı Galatasaray ile anılmıştı...

Lazio Kulübü, Galatasaray ile de adı anılan serbest oyuncu statüsündeki Kamada ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp tarafından anlaşmanın detayları açıklanmasa da İtalya basınında sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu öne sürüldü.