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Giriş Tarihi: 4.8.2023 11:54

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Willian Arao Jorge Jesus'un yanına gidiyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Willian Arao Jorge Jesus’un yanına gidiyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Öte yandan yeni sezonda takımda düşünülmeyen futbolcular ile yollarını ayırmaya başlayan sarı-lacivertlerde bir ayrılık daha yaşanmaya yakın. Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu transfer ettiği öğrenildi.

Geride kalan sezonu Süper Lig'de 2. sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Yıldız futbolcuları kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde diğer yandan ayrılıklar da yaşanıyor. Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Teknik Direktörü olan Jorge Jesus, uzun zamandır transfer listesinde olan Fenerbahçeli yıldızı transfer ettiği öğrenildi.

ARAO'YU İSTİYORDU

Suudi Arabistan basını Slaati'de yer alan habere göre Al Hilal'in yeni teknik direktörü olan Jorge Jesus, geride kalan sezonun başında kendi talimatı ile Fenerbahçe'ye transfer edilen Willian Arao'yu istiyordu.

"ARABİSTAN'A GİDİYOR"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Willian Arao hakkında Santos Futbol Koordinatörü Roberto Falcao flaş bir açıklama yaptı. Falcao, "Willian Arao ile anlaşmaya varmak üzereydik ama Suudi Arabistan'dan bir teklif geldi ve oraya gitmeyi tercih etti. Bu günlerde kimse Arabistan ile mücadele edemiyor" ifadelerini kullandı.

SEZON BAŞINDA İMZAYI ATMIŞTI

Fenerbahçe, geride kalan sezonun başında Flamengo'dan Willian Arao'yu kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtmişti.

FENERBAHÇE KARNESİ

Sarı-lacivertli takım ile toplam 45 resmi maça çıkan Arao, söz konusu maçlarda 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Öte yandan Brezilyalı futbolcu takım arkadaşlarına da 5 kez gol pası verdi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Willian Arao Jorge Jesus'un yanına gidiyor!
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