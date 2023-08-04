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Giriş Tarihi: 4.8.2023 12:17

TRABZONSPOR HABERLERİ: Orta sahaya sürpriz aday: Kevin Kampl

TRABZONSPOR HABERLERİ: Orta sahaya sürpriz aday: Kevin Kampl

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un merkez orta saha transferi için hedefi Leipzig'in deneyimli oyuncusu Kevin Kampl.

Geçtiğimiz sezonun sonlarında yeni sezon için transfer planlamalarına başlayan Trabzonspor; teknik direktör Nenad Bjelica önderliğindeki yeni yapılanması için çalışmalara devam ediyor. Düşük maliyetli ve oyun planına uygun hamlelerle sezon öncesi hazırlığını yapan Fırtına; Orsic'in sakatlığının ardından hedeflerini bir nebze de olsa yükseltme kararı aldı. Trabzonspor yönetiminin merkez orta saha transferi için hedefi Leipzig'in deneyimli oyuncusu Kevin Kampl.

LEIPZIG İLE İLİŞKİLERİ İYİ
32 yaşındaki Sloven futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin önümüzdeki yıl bitecek olması bordo mavililerin girişimlerinin hızlanmasını sağladı. Düşük bir maliyetle tecrübeli oyuncunun bonservisini almak isteyen Trabzonspor; Leipzig kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Alman ekibiyle Sörloth'un satışından bu yana iyi ilişkileri olduğu bilinen yönetim; bunları kullanmayı planlıyor. Bonservis bedelinin düşük tutulması halinde maaş konusunda daha rahat olacak. Kulüp kariyerinde 538 maça çıkan Kampl, 59 gol atarken 106 asist yaptı. Slovenya Milli Takımı ile de 28 karşılaşmada fileleri iki kez sarstı. (Fotomaç)

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Orta sahaya sürpriz aday: Kevin Kampl
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