Beşiktaş yönetimi kadro derinliğini mutlaka sağlayacak! Ghezzal’ın durumu belirleyici olacak, bitmeye en yakın isimler...

UEFA Konferans Ligi'nde KF Tirana ile oynanan iki maça da aynı kadro ile çıkan Şenol Güneş'in yedek kulübesinde, ilk 11'de oynayabilecek sadece Daniel Amartey ve Jean Onana'nın oluşu ve bu futbolcuların da defansif özelliklerde olması transfere dair endişelerin haklılığını ortaya koyuyor.

Üstelik yeni transfer yapılmadığı için de 3'üncü turda perşembe günü oynanacak Neftçi Bakü karşılaşmasına, sadece Ante Rebic'in ismi eklenebildi. Bu hafta transfer yapılırsa da (2 oyuncu değiştirme hakkı olmasına rağmen) Şenol Güneş'in yeni gelen futbolcuyu hemen oynatma alışkanlığı pek bulunmadığı için Beşiktaş'ın Neftçi Bakü maçına stoperde Daniel Amartey'i, sağ forvette de Ante Rebic'i 11'e alarak başlaması bekleniyor.

GHEZZAL'IN DURUMU TRANSFER STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Şu ana kadar Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Jean Onana ve Ante Rebic'i kadrosuna katan siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Rachid Ghezzal'ın takıma dönüşüne dair belirsizlik devam ettiği için oldukça dar olan kadro camiada endişe yaratmaya devam ediyor.

Özellikle bu sezon için çok umutlu olunan ve yeni transfer gözüyle bakılan Ghezzal'ın, daha ligler başlamadan yeniden sakatlanması ve önümüzdeki hafta idmanlara başlayacak olması, transfer stratejisini değiştirebilecek bir durum. Hücumcu olarak sadece Rebic'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, sağ forveti Ghezzal-Rebic olarak düşünüyordu. Ancak Ghezzal'ın, iyileşme ve form tutma anlamında beklentileri karşılamaması durumunda, transfer sezonu bitmeden sağ kanada ekstra bir takviyenin daha yapılması kaçınılmaz görünüyor.

Takımla çalışmalara başlayan Cenk Tosun'un da 3'üncü tur listesine dahil edilmesi, hem futbolcu hem de takım için sevindirici bir haber oldu.

CHAMBERLAİN VE VARGAS BİTMEYE EN YAKIN İKİ İSİM

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda ilk 11 seviyesinde en az 17-18 futbolcuya ulaşmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi Onana, Amartey ve Rebic'in ardından 3-4 futbolcu daha almayı düşünüyor ve bu futbolcuların biri mutlaka stoper, diğerleri de orta saha ve hücumcu olacak.

GÖRÜŞME YAPILAN FUTBOLCULARIN SON DURUMU

Alex Oxlade-Chamberlain: Gelmesi yakın isimlerden birisi. Başkan Çebi bizzat görüştü ve Beşiktaş'ın teklifini iletti. Serbest durumdaki oyuncu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Şu an için teknik direktör Şenol Güneş'in karar vermesi bekleniyor.

Matias Vargas: Beşiktaş'a gelmeye en yakın futbolculardan biri. Görüşmeler oldukça olumlu yönde ilerliyor.

Roberto Pereyra: Sürekli gündemde olsa ve menajeri Türkiye'ye kadar gelip Beşiktaş yönetimiyle görüşse de Süper Lig'i iyi bulmayan Arjantinli'nin gelmesi şu aşamada zor görünüyor. Mevcut talipler arasında en yüksek teklif Beşiktaş'ın olsa da futbolcu henüz ikna olmuş değil ve transfer önceliği İtalya'da kalmak üzerine.

Nicolas Pepe: Arsenal'den bonservisini alması beklenen Pepe, zor bir transfer olarak görülüyor. Şu andaki mali koşullarının Beşiktaş'ın tahmin ettiğinin çok daha üzerinde olması, bu transferi imkansıza yakına getiren en önemli etken.

Ruslan Malinovskyi: Marsilya'nın 10 numarası transfer gündemine yeni düşen bir isim. Beşiktaş kiralık olarak şartlarını sordu. Marsilya ile henüz yeni 3 yıllık sözleşme uzatan Ukraynalı oyuncunun, sürekli kiralanıyor olması transfer olasılığını yükseltiyor.

Anderson Talisca: Her transfer döneminde sürekli olarak gündemde tutulsa da Beşiktaş'ın Talisca ile ilgili herhangi bir girişimi olmadı. Al Nassr'dan 10 milyon Euro seviyelerinde bir ücret alan Talisca, taraftarların rüyalarını süslese de transferi mümkün görünmüyor.