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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Haji Wright rekor bedelle Coventry’de

Haji Wright rekor bedelle Coventry’de
İsmi geçen sezon Süper Lig'in büyük kulüpleriyle anılan Antalyaspor'un ABD'li yıldızı Haji Wright'ın yeni adresi İngiltere oldu. 25 yaşındaki forvet, Championship ekiplerinden Coventry City'ye giderken Antalyaspor da büyük bir bonservis geliri elde etti. Coventy City, bu transfer için Akdeniz kulübüne 9 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro bonus ödeyecek. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay da verileceği belirtilirken; Haji Wright'ın, kulüp tarihinin en fazla bonservis geliri getiren oyuncusu olduğu duyuruldu. Tecrübeli futbolcu geçen sezon 29 maçta 16 gol, 2 asist kaydetmişti

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Haji Wright rekor bedelle Coventry’de
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