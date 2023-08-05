Haji Wright rekor bedelle Coventry’de

geçen sezon Süper Lig'in büyük kulüpleriyle anılan Antalyaspor'un ABD'li yıldızı Haji Wright'ın yeni adresi İngiltere oldu. 25 yaşındaki forvet, Championship ekiplerinden Coventry City'ye giderken Antalyaspor da büyük bir bonservis geliri elde etti.Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay da verileceği belirtilirken; Haji Wright'ın, kulüp tarihinin en fazla bonservis geliri getiren oyuncusu olduğu duyuruldu. Tecrübeli futbolcu geçen sezon 29 maçta 16 gol, 2 asist kaydetmişti