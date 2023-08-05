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Giriş Tarihi: 5.8.2023 13:19

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'a tarihi sponsor! 1.5 milyar TL gelir elde edilecek

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’a tarihi sponsor! 1.5 milyar TL gelir elde edilecek

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da 1yıldır boş olan stadyum isim sponsorluğu, kulüp tarihinin en yüksek anlaşması ile doldu. Başkan Ertuğrul Doğan’ın, ismini gelecek hafta açıklayacağı sponsordan Trabzonspor, 5 yıllık anlaşma karşılığı toplam 1.5 milyar TL’lik gelir elde edecek.

Trabzonspor'un bir süredir belirsizlik içeren stadyum isim sponsorluğu anlaşması tamamlandı... Yaklaşık 1 senedir boş olan isim sponsorluğu için kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, önceki gün sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

5 yıllık işbirliği için Trabzonspor toplamda 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Ertuğrul Doğan, bu anlaşmayı gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak.

Anlaşma sağlanan firmanın ismi henüz açıklanmazken, BDDK başta olmak üzere birçok önemli kuruluş ile yazışmaların tamamlandığı ve sadece basın önünde tanıtımın kaldığı belirtildi.

Başkan Doğan, daha önce yaptığı açıklamada stadyum isim sponsorluğundan gelecek olan paranın, Bankalar Birliği yapılandırmasına gideceğini vurgulamıştı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'a tarihi sponsor! 1.5 milyar TL gelir elde edilecek
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