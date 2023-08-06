Kazandığımız sürece Kuntz devam edecek

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde grup maçlarınaiyi başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili yeni bir gelişmevar mı? Bu konuyu aranızda değerlendirdiniz mi?TÜRKIYE olarak Avrupa'nın en genç milli takımlarından birinesahibiz. Milli oyuncularımız Avrupa'nın çok önemli liglerindeve kulüplerinde forma giyiyorlar. Bu sayıyı mutlakaartırmalıyız. Almanya'da gerçekleştirilecekAvrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak istiyoruz.Şampiyonada tribün desteği en çok olanülkelerin başında geleceğimizi biliyoruz.Gurbetçilerimiz orada takımımızı hiç yalnızbırakmayacaktır. Teknik direktörümüzStefan Kuntz da işin ciddiyetinin ve bizimiçin öneminin son derece farkında. Sonoynadığımız Letonya ve Galler karşılaşmalarındaaldığımız galibiyetler hepimizimutlu etti. Şimdi önümüzde eylül ve ekimaylarında Ermenistan, Hırvatistan, Letonyaile kritik grup eleme maçlarına çıkacağız.Takımımıza çok güveniyoruz. Başarı devamettiği sürece biz de hocamızla devam edeceğiz.Bu konuda farklı bir düşüncemiz yok.
ÖNCE PAYINI VERECEK KULÜP KABUL ETMELİ
Kulüpler Birliği son yaptığı toplantıda, SüperLig'de şampiyon olan takımlara verilenşampiyonluk payının 20 kulübe eşit dağıtılmasınıtartıştı. G.Saray dışında herkes kabul eti.Bu başvuru önünüze gelirse ne yaparsınız?BUNUNLA ilgili bazı kulüplerimizin bizeresmi başvuruları oldu. Kulüpler Birliği'ndebu konu gündeme gelmiş. Ancak şampiyonlukyaşayan kulüplerden resmi bir başvurualmadık. Şampiyon olmuş kulüplerin deresmi bir başvurusu olursa değerlendirmeyealabiliriz... Çünkü şampiyonluk payınınbölüştürülmesine, kendi payından verecekolan kulübün de razı olması lazım ki konudeğerlendirilmeye alınabilsin.
HAKEMLERİMİZİN ÜSTÜNDEKİ GÜVEN SORUNUNU ÇÖZDÜK
Geçtiğimiz sezon hakemlerimiz yine çok eleştirildi.Adeta yerden yere vuruldular. Siz hep sahip çıktınız.Ligimiz, yeni MHK ile başlayacak. Neler söylersiniz?Hakemler üzerindeki tartışmalar biter mi?YENI Merkez Hakem Kurulu (MHK) seçimi öncesi,ince eleyip sık dokuduk. Hakemlerimizde 8 Mart olayıdolayısıyla güven problemi ve huzursuzluk vardı. Buhuzursuzluğun giderilmesi için büyük çaba sarf ettik.Hâlâ da sarf etmeye devam ediyoruz. Yeni MHK Başkanıile önemli çalışmalar yapacağız. Hakem Akademisi eğitimkadrosunun geliştirilmesi için de çalışmalar yapacağız.Atamalar algoritma ile devam edecek. VAR kadrosuna 2hakem daha eklendi. Hüseyin Göçek ve Suat ArslanboğaVAR hakemi olarak devam edecek. VAR hakemleride temsilciler de algoritma ile atanacak. Algoritmayatakımların istatistikleri de girilecek. Böylece maçlarınzorluk dereceleri ile ilgili veri de takımların güncel istatistikleriile geliştirilecek. Hakemlerimiz için hatalarınminimum olduğu bir sezon diliyorum.