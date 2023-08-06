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Giriş Tarihi: 6.8.2023

Kazandığımız sürece Kuntz devam edecek

Kazandığımız sürece Kuntz devam edecek
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde grup maçlarına iyi başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili yeni bir gelişme var mı? Bu konuyu aranızda değerlendirdiniz mi? TÜRKIYE olarak Avrupa'nın en genç milli takımlarından birine sahibiz. Milli oyuncularımız Avrupa'nın çok önemli liglerinde ve kulüplerinde forma giyiyorlar. Bu sayıyı mutlaka artırmalıyız. Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Şampiyonada tribün desteği en çok olan ülkelerin başında geleceğimizi biliyoruz. Gurbetçilerimiz orada takımımızı hiç yalnız bırakmayacaktır. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz da işin ciddiyetinin ve bizim için öneminin son derece farkında. Son oynadığımız Letonya ve Galler karşılaşmalarında aldığımız galibiyetler hepimizi mutlu etti. Şimdi önümüzde eylül ve ekim aylarında Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ile kritik grup eleme maçlarına çıkacağız. Takımımıza çok güveniyoruz. Başarı devam ettiği sürece biz de hocamızla devam edeceğiz. Bu konuda farklı bir düşüncemiz yok.

ÖNCE PAYINI VERECEK KULÜP KABUL ETMELİ

Kulüpler Birliği son yaptığı toplantıda, Süper Lig'de şampiyon olan takımlara verilen şampiyonluk payının 20 kulübe eşit dağıtılmasını tartıştı. G.Saray dışında herkes kabul eti. Bu başvuru önünüze gelirse ne yaparsınız? BUNUNLA ilgili bazı kulüplerimizin bize resmi başvuruları oldu. Kulüpler Birliği'nde bu konu gündeme gelmiş. Ancak şampiyonluk yaşayan kulüplerden resmi bir başvuru almadık. Şampiyon olmuş kulüplerin de resmi bir başvurusu olursa değerlendirmeye alabiliriz... Çünkü şampiyonluk payının bölüştürülmesine, kendi payından verecek olan kulübün de razı olması lazım ki konu değerlendirilmeye alınabilsin.

HAKEMLERİMİZİN ÜSTÜNDEKİ GÜVEN SORUNUNU ÇÖZDÜK

Geçtiğimiz sezon hakemlerimiz yine çok eleştirildi. Adeta yerden yere vuruldular. Siz hep sahip çıktınız. Ligimiz, yeni MHK ile başlayacak. Neler söylersiniz? Hakemler üzerindeki tartışmalar biter mi? YENI Merkez Hakem Kurulu (MHK) seçimi öncesi, ince eleyip sık dokuduk. Hakemlerimizde 8 Mart olayı dolayısıyla güven problemi ve huzursuzluk vardı. Bu huzursuzluğun giderilmesi için büyük çaba sarf ettik. Hâlâ da sarf etmeye devam ediyoruz. Yeni MHK Başkanı ile önemli çalışmalar yapacağız. Hakem Akademisi eğitim kadrosunun geliştirilmesi için de çalışmalar yapacağız. Atamalar algoritma ile devam edecek. VAR kadrosuna 2 hakem daha eklendi. Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa VAR hakemi olarak devam edecek. VAR hakemleri de temsilciler de algoritma ile atanacak. Algoritmaya takımların istatistikleri de girilecek. Böylece maçların zorluk dereceleri ile ilgili veri de takımların güncel istatistikleri ile geliştirilecek. Hakemlerimiz için hataların minimum olduğu bir sezon diliyorum.

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Kazandığımız sürece Kuntz devam edecek
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