Kazandığımız sürece Kuntz devam edecek

TÜRKIYE olarak Avrupa'nın en genç milli takımlarından birinesahibiz.Almanya'da gerçekleştirilecekAvrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak istiyoruz.Şampiyonada tribün desteği en çok olanülkelerin başında geleceğimizi biliyoruz.Gurbetçilerimiz orada takımımızı hiç yalnızbırakmayacaktır.Sonoynadığımız Letonya ve Galler karşılaşmalarındaaldığımız galibiyetler hepimizimutlu etti. Şimdi önümüzde eylül ve ekimaylarında Ermenistan, Hırvatistan, Letonyaile kritik grup eleme maçlarına çıkacağız.Takımımıza çok güveniyoruz.BUNUNLA ilgili bazı kulüplerimizin bizeresmi başvuruları oldu. Kulüpler Birliği'ndebu konu gündeme gelmiş.Çünkü şampiyonluk payınınbölüştürülmesine, kendi payından verecekolan kulübün deYENI Merkez Hakem Kurulu (MHK) seçimi öncesi,ince eleyip sık dokuduk. Hakemlerimizde 8 Mart olayıdolayısıyla güven problemi ve huzursuzluk vardı.Yeni MHK Başkanıile önemli çalışmalar yapacağız. Hakem Akademisi eğitimkadrosunun geliştirilmesi için de çalışmalar yapacağız.Atamalar algoritma ile devam edecek. VAR kadrosuna 2hakem daha eklendi. Hüseyin Göçek ve Suat ArslanboğaVAR hakemi olarak devam edecek.Böylece maçlarınzorluk dereceleri ile ilgili veri de takımların güncel istatistikleriile geliştirilecek.