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Giriş Tarihi: 6.8.2023 12:45

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a Icardi müjdesi! Beklenenden daha erken sahaya çıkacak

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a Icardi müjdesi! Beklenenden daha erken sahaya çıkacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'la sezon başı kampı yapmayan ve fizik eksiğini kapatmaya çalışan Mauro Icardi, beklenenden daha erken formasına kavuşacak.

Galatasaraylı taraftarların bir an önce sahada görmek istediği Mauro İcardi müjdeyi verdi. 30 Temmuz'da imzayı atan Arjantinli santrfor, Cimbom'un yaz kampına katılamadı.

Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasında İcardi'nin dönüş süresini 20 gün olarak öngördü. Ancak takımın gol sıkıntısı yaşaması ve Tangocu'nun G.Saray özlemi bu süreyi iki haftaya indirecek.

Play-off turunu beklemek istemeyen İcardi'nin adı Ljubljana eşleşmesi için UEFA'ya bildirildi. Yıldız oyuncunun 15 Ağustos'taki rövanş maçında sahada olması kesinleşti.

Antrenmanlarda istekli bir görüntü sergileyen İcardi, durumunu soran takım arkadaşlarına "Oynamayı çok özledim. Planlanan süreden daha önce erken hazır olacağım" dedi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a Icardi müjdesi! Beklenenden daha erken sahaya çıkacak
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