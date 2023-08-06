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Giriş Tarihi: 6.8.2023 12:39

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor ezeli rakiplerini geçti! Stat sponsorluğundan rekor gelir

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor ezeli rakiplerini geçti! Stat sponsorluğundan rekor gelir

Son dakika Trabzonspor haberleri: Stat isim sponsorluğu için yapılacak 5 senelik anlaşmaya 40 milyon Euro+KDV karşılığında imza atacak olan Trabzonspor, yılda 279 milyon TL’yi kasasına koyacak. Böylece F.Bahçe (242 milyon TL) ve Galatasaray’dan (222 milyon TL) daha fazla kazanacak.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, uzun zamandır boş olan stadyum sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Önümüzdeki hafta Trabzon'da düzenlenecek tanıtım ile kamuoyuna resmen duyurulacak olan stadyum sponsorluğu anlaşması 5 yıllık olacak ve bordo-mavili kulüp, toplamda 40 milyon Euro+KDV kazanacak.

BORÇLAR ÖDENECEK

G.Saray'ın yılda 222 milyon TL, Fenerbahçe'nin ise 242 milyon TL kazandığı stadyum isim sponsorluğunda Trabzonspor KDV ile birlikte kasasına yılda 279 milyon TL koyarak tüm kulüpleri geride bırakacak. Türk futbol tarihinin en önemli sözleşmelerinden gelecek paranın tamamı kulübün geçmiş döneme ait borçları için kullanılacak. Özellikle Bankalar Birliği'ne yönelik borçların kapatılmasıyla Trabzonspor ekonomik anlamda rahat bir nefes alacak.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor ezeli rakiplerini geçti! Stat sponsorluğundan rekor gelir
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