2. çalım Tete!

Zaha’yı F.Bahçe’nin elinden kapan Aslan, yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin İstanbul'da görüştüğü Brezilyalı kanat oyuncusu için devreye girdi. Galatasaray, yıldız futbolcunun menajeriyle süreci yürütürken Tete'nin hukuki durumunu da araştırıyor
Yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren iki ezeli rakibin transfer derbisi bitmiyor... Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Zaha'yı renklerine bağlayarak taraftarını coşturan Galatasaray, sarı-lacivertlilere ikinci çalımı Tete ile atabilir. Geçtiğimiz haftaİstanbul'da Kanarya ile masayaoturan, ardından da düşünmekiçin süre isteyerek Bodrum'agiden Brezilyalı kanat oyuncusundaAslan da devreyegirdi. Yönetimin, yıldız futbolcunun temsilcisi Pablo Bueno ile görüşmelere başladığı ve aşama kaydettiği öğrenildi. Ülkesinden gelen teklifleri kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için reddeden 23 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a oldukça sıcak bakıyor.
5 MİLYON EURO MAAŞ + İMZA PARASI TALEP ETTİ
Ancak sarı-kırmızılılar, bu transferde aceleci davranmayı düşünmüyor. Shakhtar ilesözleşmesini fesheden 2000doğumlu oyuncunun hukukidurumunun sonradansorun yaşanmamasıiçin detaylı olarak araştırıldığıöğrenildi. Sol ayaklı sağ açık Tete, Fenerbahçe'den 5 milyon Euro yıllık ücretin yanında imza parası talep etmişti. Bu rakamı yüksek bulan sarı-lacivertliler, indirim yapması halinde anlaşmanın sağlanabileceğini bildirmişti.
TETE KİMDİR?
15 Şubat 2000 yılında Brezilya Alvorada'da dünyaya gelen 175 cm boyundaki Tete, futbola Gremio'da başladı. 2019 yılında 15 milyon Euro bonservis karşılığında Shakhtar'a transfer olan genç oyuncu, Lyon ve Leicester City'de kiralık olarak forma giydi. Kulübüyle sözleşmesini feshederek transfer görüşmelerine başlayan 23 yaşındaki sağ kanat, A Takım dışında alt yaş kategorilerinde 10 kez Brezilya milli takım formasını giydi. Tete'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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2019 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk ile 108 maça çıkan Tete, 31 gol, 15 asistlik performans sergiledi.