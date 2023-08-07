2. çalım Tete!

Yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren iki ezeli rakibin transfer derbisi bitmiyor... Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Zaha'yı renklerine bağlayarak taraftarını coşturan Galatasaray, sarı-lacivertlilere ikinci çalımı Tete ile atabilir.Yönetimin, yıldız futbolcunun temsilcisi Pablo Bueno ile görüşmelere başladığı ve aşama kaydettiği öğrenildi. Ülkesinden gelen teklifleri kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için reddeden 23 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a oldukça sıcak bakıyor.Ancak sarı-kırmızılılar, bu transferde aceleci davranmayı düşünmüyor.Sol ayaklı sağ açık Tete, Fenerbahçe'den 5 milyon Euro yıllık ücretin yanında imza parası talep etmişti. Bu rakamı yüksek bulan sarı-lacivertliler, indirim yapması halinde anlaşmanın sağlanabileceğini bildirmişti.15 Şubat 2000 yılında Brezilya Alvorada'da dünyaya gelen 175 cm boyundaki Tete, futbola Gremio'da başladı. 2019 yılında 15 milyon Euro bonservis karşılığında Shakhtar'a transfer olan genç oyuncu, Lyon ve Leicester City'de kiralık olarak forma giydi. Kulübüyle sözleşmesini feshederek transfer görüşmelerine başlayan 23 yaşındaki sağ kanat, A Takım dışında alt yaş kategorilerinde 10 kez Brezilya milli takım formasını giydi. Tete'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.2019 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk ile 108 maça çıkan Tete, 31 gol, 15 asistlik performans sergiledi.