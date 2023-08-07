Barcelona’da İlkay Gündoğan maça çıkmadan takımdan ayrılabilir!

İlkay Gündoğan, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup'ı kazandı. Yıldız oyuncu sezon sonu İngiliz devinden ayrılarak Barcelona'ya 2 yıllık imza attı.
La Liga'nın başlamasına 8 gün kala yıldız oyuncunun lisansı hala çıkarılamadı. Barcelona ve İlkay Gündoğan, lisansın 12 Ağustos'a kadar çıkarılması için anlaşmaya varmıştı. Barcelona lisans problemini çözemezse milli futbolcu, Katalan devinden ayrılma hakkında sahip olacak.
Mali problemlerle boğuşan Barcelona oyuncu satışı yapamadan yeni oyuncuya lisans çıkaramıyor. Barcelona, 12 Ağustos'a kadar İlkay Gündoğan'ın lisansını çıkarmazsa oyuncu istediği kulübe imza atabilecek.