Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başkan Yıldırım, Ntcham transferini duyurdu
Giriş Tarihi: 7.8.2023 11:04

Başkan Yıldırım, Ntcham transferini duyurdu

DHA
Başkan Yıldırım, Ntcham transferini duyurdu

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Olivier Ntcham transferini duyurarak oyuncunun yarın Samsun'da olacağını belirtti.

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, orta sahaya takviye yaptı. Başkan Yıldırım, 10 numara pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Olivier Ntcham transferini sosyal medya hesabından duyurdu. İngiltere Championship takımlarından Swansea City'de forma giyen Kamerun Milli Takım oyuncusunun yarın Samsun'a geleceğini açıklayan Başkan Yıldırım, şu paylaşımı yaptı:

"Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde başlamayı planlıyoruz. Artık bizimde bir taklacı şahinimiz olacak. Uçtu, uçtu, Ntcham uçtu demeye çok az kaldı. Müjde, salı günü inşallah Samsun'da showtime olacak."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Adana Kozan'da korkutan deprem
Akaryakıta zam üstüne zam
CHP'deki Genel Başkanlık krizine İlgezdi de katıldı: İmamoğlu'na değişimi sordum "Bilmiyorum" dedi
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Kılıçdaroğlu'na rakip olan İmamoğlu yine yollara düştü! Vatandaş isyan etti
İstanbul'da yüksek sesle müzik cinayeti: Bir haber aldık ölmüş dediler!
Bodrum'da CHP'li Meclis Üyesi Özden'e ormanda özel imar izni
Sosyal medya zombileri gerçeğin çölünde
Sakine Garipoğlu'nun paylaşımları gündem olmuştu... Karabulut ailesinin avukatından o fotoğrafa tepki
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Yıldırım, Ntcham transferini duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA