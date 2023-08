BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ceyhun Kazancı’dan Şenol Güneş, Tadic ve transfer sözleri!

İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları...

"Çok polemik yaratacak bir şey yapmak istemedim. O yüzden hiç konuşmadım. Başkanla da orada paralel hareket ediyoruz. Bu arada ayrıldım ama elimden geldiğince elimdeki dosyalarla devam ediyorum. Tamamen %100 kopma yok. Tamamen benim tarafımdan olan bir ayrılıktı. O yüzden yine kulüp stratejisine göre hareket ediyoruz

"ŞENOL GÜNEŞ'LE POLEMİKLERİN HİÇ ALAKASI YOK"

Şenol Güneş ile polemiklerin hiç alakası yok. Geçen hoca da açıkladı. Hayretler içinde kaldık biz de. İşin dürüstçesi, biz kulüp olarak iletişim konusunda zayıfız. Onu da itiraf etmek lazım. Hiçbir kez en ufak bir sıkıntımız olmadı Şenol Hoca ile. 9 ay boyunca da insan biraz kendi yüzünü belli eder eğer samimiyet yoksa. 3-5 gün de çalışmadık yani. Neredeyse her gün 2-3 saat birlikteydik. Sadece futbolla alakalı da değil. İlginç de bir insan. Bilge de bir insan. Benim de çok ilgimi çekti. Ben tanımıyordum o kadar Sohbeti falan da çok ilginç ve ufuk açan bir insan. Dolayısıyla kendi adıma en ufak bir sorun yaşamadım.

VALERIEN ISMAEL SÖZLERİ

Valerien Ismael konusunda başarısız olduğumuzu düşünmüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Orada bir strateji vardı. Denediğimiz bir yol vardı, o yol bir yere varmadı. Bu, illa başarısızlık olduğu anlamına gelmiyor. Orada bir felsefenin temsilcisiydi o. Camia tarafından da çok yıpratıldı. Özellikle sosyal medya konusunda zayıfız. Oradan bir algı yaratılıyor. İş biraz takımı desteklemekten ziyade 'Bu adam gitsin' konusuna döndü.

TRANSFER VE DUSAN TADIC SÖZLERİ

Sanki biz transfer yapmıyoruz gibi bir şeye döndü. Bu işin elli tane parametresi var. Başta Suudi Arabistan olmak üzere bu sene şartlar çok değişti. Bizim ekonomik durum da diğer takımlar gibi değil. Öyle 8-10 milyon euro veremiyoruz. Her zaman doğru adımları doğru bütçe ile ilerliyoruz. Bizim takımın 10 tane adama ihtiyacı yoktu. Geçen sene neredeyse sıfırdan bir takım kurduk. Ama bu sene öyle değil. Neredeyse takımın iskeleti belli. Tadic konusunda ihale bana kaldı. Herkes ismin peşinde. Herkes şu an o kafada. Yaz ligi var, şov yapma ligi. Ben de bunu çok garip buluyorum. Her şey günün sonunda sahada belli olur. Galatasaray'ın yapmış olduğu transferler, bizim tarafa neden baskı yaratıyor anlamıyorum."