En son Makedonya'nın yolunu tutan Alper PotukFenerbahçe'deki ayrılık süreciyle ilgili Spor'a önemli itiraflarda bulundu: "Süper Lig ve Birinci Lig'den ciddi teklifler aldım ama Gostivar'dan gelen telefonla anlatılan proje beni heyecanlandırdı." "Fenerbahçe'de ücretimde indirim yapmama rağmen kiralık gitmem istendi. 'Dediğimizi yapmazsan futbol hayatını bitiririz' dediler."
7sezon formasını giydiği F.Bahçe ile 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşayan, 2014- 15'te Süper Kupa kazanan Alper Potuk, son olarak Rizespor'uSüper Lig'e çıkaran takımın parçasıydı. 32 yaşındaki orta sahanın Makedonya 1. Ligi'nin yeni ekibi Gostivar ile 2 yıllık anlaşma imzalaması futbol kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu. Biz de hem kararını hem de kariyerinde öne çıkanları kendisine sorduk: Neden rotayı Makedonya'ya kırdınız?Türkiye'den teklif gelmedi mi?
Hem Süper Lig hem de Birinci Lig'de şampiyonluğa oynayan takımlardan ciddi teklifler aldım. Görüşme halindeydim ama Makedonya'dan sürpriz bir teklif geldi. Başkanımız Enes Usta ve Sportif Direktörümüz Abdullah Eğilmez'in anlattığı proje beni çok heyecanlandırdı. Güzel işler yapacaklarını düşündüğüm için burada olmak istedim. Gostivar'da hedefiniz nedir?
İki senelik sözleşme imzaladım. Şampiyon olmak ve bu takımla Avrupa kupalarında boy göstermek istiyorum.
F.Bahçe'de kalmak için fiyatınızdaindirime bile gitmiştiniz. Ancak eleştirioklarına hedef olan bir isimdiniz. Neden?
F.Bahçe'de güzel yıllarım geçti. (2013-21 arasında sarı-lacivertli formayı giydi) Sonrasında da çok büyük bir indirim yaptım. (Ücretinin yüzde 40'ını indirmişti) Ama 2 ay sonra başka bir takıma kiralık gitmem istendi. 'Beni istemiyorsanız,ayrılmak istiyorum' dedim. Büyük bir takımlaanlaşmıştım. Oraya göndermediler. 'İstediğimiz takıma gitmezsen kadro dışıkalacaksın, dediğimizi yapmazsan da futbolhayatını bitiririz' tarzında konuşmalar oldu. Tüm mesajlar duruyor. Kabul etmeyince kadro dışı kaldım. Ertesi sene (2021) Ankaragücü'ne gittim. F.Bahçe maçında gol atmıştım. Golden sonraki hareketim taraftara değil, bana bunu yaşatanlaraydı.
VİTOR PEREİRA'NIN BİZİ TANIMASI HAFTALAR ALDI Vitor Pereira ve Nani desem neler söylersiniz?
Vitor Pereira Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde bizi tanımıyordu. Tanıması da haftalar aldı. İlk 11 başladığım maç 10. haftadaki Ankaraspor deplasmanındaydı. 1-0 kazanmıştık, golü de ben atmıştım. Sonrasında neredeyse en çok süre aldığım hocaların başında geldi. Bugüne kadar en rahat çalıştığınız hoca kim? İlerisiiçin örnek alacağınız isimler hangileri?
Çok fazla hocayla çalıştım ama hayatıma etki eden hocalara, Eskişehirspor'dan Emre Özbayer'le başlamak istiyorum. Benim için özel ve önemlidir. Rıza Çalımbay A takıma ilk çıkartan ve oynatan hocam. Sonrasında Bülent Uygun gelişimimde çok etkili oldu. Ersun Yanal'la iyi işler yaptık. Aykut Kocaman aynı şekilde kariyerimde önemli bir yere sahip. Bülent Korkmaz ve Hikmet Karaman'ı da üzerimde etkisi olan isimler olarak çok rahat söyleyebilirim.
BAŞA DÖNSEM YİNE AYNI YOLDAN YÜRÜRÜM Eskişehir altyapısında başlayan, Fenerbahçeve milli takım forması giyilen, bugünGostivar ile devam eden futbol yolculuğunuzunilk gününe dönseniz aynı yolları nasıl yürürdünüz?
Yaşadığım ve yaptığım tercihlerden hiçbir zamanpişman olmadım. Yine başa dönsem aynıyolları aynı şekilde yürürdüm. 32 yaşındasınız ve Gostivar ile 2 yıllıksözleşme imzaladınız. Burası sizin için sondurak mı olur?
Önümde daha en az 5 senelik birfutbol yolculuğum var. Gostivar sondurağım değil. Buradaki projeye çokinandım. Başkanımızın yapmak istediklerineçok inandım. O yüzdeniki yıllık kontrat yaptım. Sonrasınabakacağız neler olacak.
YABANCI SERBEST OLURSA BÜYÜKLERDE TÜRK KALMAZ Bir Türk oyuncu olarakülkemizde çok tartışılanve bir türlü sonuca bağlanamayanyabancı sınırını nasıldeğerlendirirsin. Olmalı mıyoksa serbest mi kalmalı?
Her sene tartışılan birşey. Benim düşüncem Türkiye'deyabancı sınırlamasıkalkarsa büyük takımlardaforma giyen Türk oyuncugöremeyiz. O yüzden devametmesi daha iyi. Şu ankiekonomik şartlarda yabancıtransferlerine çok büyük paralarveriliyor ama buna rağmenAvrupa'da ortaya konanbir başarı yok.
MAKEDONYA TARİHİNİN EN BÜYÜK TRANSFERİ
Gostivar'ı Makedonya 1. Ligi'ne çıkaran Türk teknik direktör Murat Daban, Alper Potuk için 'Makedonya tarihindeki en büyük transfer" derken SABAH Spor'a şu açıklamayı yaptı: "Biz çağdaş ve kurumsal bir yapıda futbol kulübü haline gelebilmek istiyoruz. Önce ülke genelinde hedeflere ulaşmak, sonrasında Avrupa kupalarında olacak bir kültürü oluşturmanın hedefindeyiz. Bunu da ne kadar çok istediğimizi Alper Potuk transferiyle gösterdik. Çok değerli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Makedonya tarihindeki en büyük transfer. Çok önemli isimleri renklerimize bağlamaya devam edeceğiz."
ALPER YENİ GELECEK İSİMLERE KAPIYI AÇTI
Gostivar Başkanı Enes Usta, Alper Potuk transferiyle kulüplerine ve Makedonya'ya bakış açısının değişeceğini belirtti. Usta, "2. Lig'de oynarken 1. Lig'e çıkmış olarak görüyorduk kendimizi. Önce hissettik ve içimize sindirdik. Şimdi de Avrupa kupalarında tur attığımızın hayalini kuruyoruz. Futbolda rekabetten bahsedilir ama biz böyle bakmıyoruz. Diğer takımların nasıl oldukları ile ilgilenmiyoruz. En basit örnek kulübü devralır devralmaz stada skorboard yaptırdık. Başka statlarda olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Alper Potuk'a özellikleçok teşekkür ediyorum.İlk uluslararasıtransferimiz olaraktakımımız hakkındakiçekinceleri kırmış oldu.Bundan sonra gelecekolan büyük transferler içinde yolu açtı" diye konuştu.