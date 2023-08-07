Dediğimizi yapmazsan futbol hayatını bitiririz

sezon formasını giydiği F.Bahçe ile 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşayan, 2014- 15'te Süper Kupa kazanan Alper Potuk,32 yaşındaki orta sahanın Makedonya 1. Ligi'nin yeni ekibi Gostivar ile 2 yıllık anlaşma imzalaması futbol kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu. Biz de hem kararını hem de kariyerinde öne çıkanları kendisine sorduk:Hem Süper Lig hem de Birinci Lig'de şampiyonluğa oynayan takımlardan ciddi teklifler aldım. Görüşme halindeydim ama Makedonya'dan sürpriz bir teklif geldi. Başkanımız Enes Usta ve Sportif Direktörümüz Abdullah Eğilmez'in anlattığı proje beni çok heyecanlandırdı. Güzel işler yapacaklarını düşündüğüm için burada olmak istedim.İki senelik sözleşme imzaladım. Şampiyon olmak ve bu takımla Avrupa kupalarında boy göstermek istiyorum.F.Bahçe'de güzel yıllarım geçti.Sonrasında da çok büyük bir indirim yaptım.Ama 2 ay sonra başka bir takıma kiralık gitmem istendi.dedim.Oraya göndermediler.tarzında konuşmalar oldu. Tüm mesajlar duruyor. Kabul etmeyince kadro dışı kaldım. Ertesi sene (2021) Ankaragücü'ne gittim. F.Bahçe maçında gol atmıştım. Golden sonraki hareketim taraftara değil, bana bunu yaşatanlaraydı.Vitor Pereira Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde bizi tanımıyordu. Tanıması da haftalar aldı. İlk 11 başladığım maç 10. haftadaki Ankaraspor deplasmanındaydı. 1-0 kazanmıştık, golü de ben atmıştım. Sonrasında neredeyse en çok süre aldığım hocaların başında geldi.Çok fazla hocayla çalıştım ama hayatıma etki eden hocalara, Eskişehirspor'dan Emre Özbayer'le başlamak istiyorum. Benim için özel ve önemlidir. Rıza Çalımbay A takıma ilk çıkartan ve oynatan hocam. Sonrasında Bülent Uygun gelişimimde çok etkili oldu. Ersun Yanal'la iyi işler yaptık. Aykut Kocaman aynı şekilde kariyerimde önemli bir yere sahip. Bülent Korkmaz ve Hikmet Karaman'ı da üzerimde etkisi olan isimler olarak çok rahat söyleyebilirim.Yaşadığım ve yaptığım tercihlerden hiçbir zamanpişman olmadım. Yine başa dönsem aynıyolları aynı şekilde yürürdüm.Önümde daha en az 5 senelik birfutbol yolculuğum var. Gostivar sondurağım değil. Buradaki projeye çokinandım. Başkanımızın yapmak istediklerineçok inandım. O yüzdeniki yıllık kontrat yaptım. Sonrasınabakacağız neler olacak.Her sene tartışılan birşey. Benim düşüncem Türkiye'deyabancı sınırlamasıkalkarsa büyük takımlardaforma giyen Türk oyuncugöremeyiz. O yüzden devametmesi daha iyi. Şu ankiekonomik şartlarda yabancıtransferlerine çok büyük paralarveriliyor ama buna rağmenAvrupa'da ortaya konanbir başarı yok.Gostivar'ı Makedonya 1. Ligi'ne çıkaran Türk teknik direktör Murat Daban, Alper Potuk için 'Makedonya tarihindeki en büyük transfer" derken SABAH Spor'a şu açıklamayı yaptı: "Biz çağdaş ve kurumsal bir yapıda futbol kulübü haline gelebilmek istiyoruz. Önce ülke genelinde hedeflere ulaşmak, sonrasında Avrupa kupalarında olacak bir kültürü oluşturmanın hedefindeyiz. Bunu da ne kadar çok istediğimizi Alper Potuk transferiyle gösterdik. Çok değerli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Makedonya tarihindeki en büyük transfer. Çok önemli isimleri renklerimize bağlamaya devam edeceğiz."Gostivar Başkanı Enes Usta, Alper Potuk transferiyle kulüplerine ve Makedonya'ya bakış açısının değişeceğini belirtti. Usta, "2. Lig'de oynarken 1. Lig'e çıkmış olarak görüyorduk kendimizi. Önce hissettik ve içimize sindirdik. Şimdi de Avrupa kupalarında tur attığımızın hayalini kuruyoruz. Futbolda rekabetten bahsedilir ama biz böyle bakmıyoruz. Diğer takımların nasıl oldukları ile ilgilenmiyoruz. En basit örnek kulübü devralır devralmaz stada skorboard yaptırdık. Başka statlarda olup olmaması bizi ilgilendirmiyor." diye konuştu.