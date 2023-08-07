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Giriş Tarihi: 7.8.2023 14:09

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorginho'nun 'B Planı' Ndidi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorginho’nun ’B Planı’ Ndidi

Orta saha transferi gerçekleştirecek olan Fenerbahçe'de bu bölge için ilk hedef Arsenal'in yıldızı Jorginho. İtalyan yıldıza teklifte bulunan Kanarya, olumsuz bir yanıt alması halinde B planını belirledi: Wilfred Ndidi

Fenerbahçe orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgeye nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan Sarı-Lacivertliler, operasyonu titizlikle yürütüyor. Kanarya'nın orta saha mevkisinde ilk düşündüğü isim Arsenal'in Brezilya asıllı İtalyan yıldızı Jorginho...

31 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle ilk temas kuruldu. Attığı ilk adımdan olumlu yanıt alan sarı-lacivertli yönetim, Jorginho'nun menajeriyle de irtibata geçti. Yıldız futbolcunun temsilcisiyle görüşen yönetim, hazırladığı teklifi sundu. Avrupa'dan da talipleri olan İtalyan milli oyuncuyu ikna etmeye çalışan Sarı-Lacivertliler, olumsuz bir duruma karşı da B planını hazırlamış durumda...

B PLANI NDIDI
Sarı-Lacivertlilerin Jorginho'nun alternatifi olarak belirlediği isim ise Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi... Geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen 26 yaşındaki oyuncu için yeniden nabız yoklayan Fenerbahçe, olumlu sinyaller aldı. Leicester'in Champhionship'te olmasından dolayı takımda kalmak istemeyen Ndidi için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak. Eğer bu öneri kabul görürse 26 yaşındaki yıldız, hafta sonuna kadar İstanbul'a gelip kontrollerden geçecek.

17 MİLYON'A TRANSFER OLDU
2017 yılında 17.6 milyon euro bedelle Leicester City'e transfer olan Ndidi, 6 yıldan beri İngiliz ekibinde forma giyiyor. Nijeryalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 51 karşılaşmada görev aldı. Wilfred Ndidi'nin kulübündeki sözleşmesi 2024 yılında sona ererken oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. (Fotomaç)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorginho'nun 'B Planı' Ndidi
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