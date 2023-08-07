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Giriş Tarihi: 7.8.2023 14:17

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ryan Kent geldiği gibi gidebilir

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ryan Kent geldiği gibi gidebilir

Ekambi, Tete, Cengiz gibi isimlerle görüşen Fenerbahçe, yeni transfer Ryan Kent'i gönderebilir.. Fenerbahçe 2 sezon önce yine benzer bir olayla karşılaşmıştı. Vitor Pereira gelmeden önce imza attırılan Steven Caulker, resmi maça çıkmadan takımdan gönderilmişti.

Kanat takviyesi için uğraşan Kanarya, bir yandan da kadroda boşluk oluşturmaya çalışıyor. Karl Toko Ekambi, Tete, Cengiz Ünder gibi yıldız isimlerle görüşen Sarı-Lacivertliler'de, kenar bölgelerde rekabet hayli artacak.

İsmail Kartal gelmeden imza attırılan Ryan Kent'in takımdaki akıbeti tehlikeye girdi. İngiliz futbolcunun kiralık gönderilme ihtimali masada. Kaleye ve orta sahaya da yabancı futbolcu alınması gündemde...

Kanatta arka plana düşecek olan Kent, kontenjandaki en zayıf halkalardan. Fenerbahçe 2 sezon önce yine benzer bir olayla karşılaşmıştı. Vitor Pereira gelmeden önce imza attırılan Steven Caulker, resmi maça çıkmadan takımdan gönderilmişti. (Akşam)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ryan Kent geldiği gibi gidebilir
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