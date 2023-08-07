Milot Rashica imzaya çok yakın

Norwich City’nin inadını kıran Galatasaray, 6 milyon Euro’ya anlaşma sağladı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından Kosovalı yıldız İstanbul’a gelecek
İki aydır Norwich City ile Milot Rashica için pazarlık yapan Galatasaray yönetimi, sonunda İngilizleri indirime ikna etti. 10 milyon Euro ile masaya oturan Norwich yetkilileri, uzun süre bu rakam üzerinde ısrarcı davrandı. Ancak geçtiğimizsezon kazanılanşampiyonluktapayı olan Kosovalıoyuncunun yeniden kadrosundaolmasını isteyen sarı-kırmızılılar,sıkı pazarlıklarla fiyatı 6 milyonEuro'ya kadar indirmeyi başardı. Taraflar arasında ufak pürüzler kaldı ve bu hafta transfer bitebilir. 27 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da oynamak için kulübündeki alacağından vazgeçmeye hazır.