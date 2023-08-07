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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Milot Rashica imzaya çok yakın

Milot Rashica imzaya çok yakın

Norwich City’nin inadını kıran Galatasaray, 6 milyon Euro’ya anlaşma sağladı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından Kosovalı yıldız İstanbul’a gelecek

İki aydır Norwich City ile Milot Rashica için pazarlık yapan Galatasaray yönetimi, sonunda İngilizleri indirime ikna etti. 10 milyon Euro ile masaya oturan Norwich yetkilileri, uzun süre bu rakam üzerinde ısrarcı davrandı. Ancak geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta payı olan Kosovalı oyuncunun yeniden kadrosunda olmasını isteyen sarı-kırmızılılar, sıkı pazarlıklarla fiyatı 6 milyon Euro'ya kadar indirmeyi başardı. Taraflar arasında ufak pürüzler kaldı ve bu hafta transfer bitebilir. 27 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da oynamak için kulübündeki alacağından vazgeçmeye hazır.

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Milot Rashica imzaya çok yakın
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