Milot Rashica imzaya çok yakın

İki aydır Norwich City ile Milot Rashica için pazarlık yapan Galatasaray yönetimi, sonunda İngilizleri indirime ikna etti. 10 milyon Euro ile masaya oturan Norwich yetkilileri, uzun süre bu rakam üzerinde ısrarcı davrandı.Taraflar arasında ufak pürüzler kaldı ve bu hafta transfer bitebilir. 27 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da oynamak için kulübündeki alacağından vazgeçmeye hazır.