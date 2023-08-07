Okan Buruk: Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek istiyoruz" dedi. Dries Mertens ise, "Zor bir maç olacak. İyi bir takımları var. Nasıl oynadıklarını gördük. Zor bir oyun olacak ama biz kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.



İki takım için de çok önemli bir karşılaşma olduğunu belirten Okan Buruk, "Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. İki tane lig maçı oynadılar. 6 resmi maç oynadılar. Biz 2 resmi maç oynadık. Toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek istiyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz" dedi.

OKAN BURUK: HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ

Takımının hazır olduğunu söyleyen Buruk, " Hazır olmak zorundayız. Hazır olmayan oyuncularımız geç katılan oyuncular. Bize çok geç katılan oyuncular var. Diğer oyuncuları hazır olarak görüyorum. Oyuncularıma yarın için çok güveniyorum. En iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Vermeleri de gerekiyor. Bizim için maddi ve manevi çok önemli bir maç. Oyuncularımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum. O yüzden yarın onlardan en iyisini bekliyorum. En iyi oyunumuzu oynamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"İLK TERCİHİMİZ RASHİCA"

Okan Buruk, Rashica'nın transfer durumunun sorulması üzerine, "Milot Rashica kadromuzda geçen sene iyi işler yapan bir oyuncu. Kadroda olmasını istediğimizi söylüyoruz. Bu süre devam ediyor. Şu anda maça odaklıyız. Zaniolo'nun da bir sakatlığı oldu. Bir sonraki maçta bizimle olacak. Kanat oyuncusu anlamında ileriye dönük bir oyuncu daha kadroya katmak istiyoruz. İlk tercihimiz tabii ki Rashica" cevabını verdi.

"ICARDI GEÇ KATILDI"

Buruk, Mauro Icardi için ise, "Mauro Icardi bize geç katıldı. Oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

MERTENS: ZOR BİR OYUN OLACAK AMA BİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Olimpija Ljubljana ile oynayacakları mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Dries Mertens, "Sadece söylemek istediğim, biz buradayız ve odaklandık. Zor bir maç olacak. İyi bir takımları var. Nasıl oynadıklarını gördük. Zor bir oyun olacak ama biz kendimize güveniyoruz. Her şey başlıyor. Mücadele başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bize kalmış bir şey artık" şeklinde konuştu.

"SANIRIM BU SEZON SON SEZONUM OLACAK"

Haftada 2 maç oynamaya alışkın olduğunu belirten Mertens, "36 yaşındayım, 37 olacağım bu sene, 25 hissediyorum ama kafa olarak. Sanırım bu sezon son sezonum olacak. Bilmiyorum, farklı şeyleri de denemek istiyorum. Ama hala her gün keyif alıyorum. Haftada iki gün oynamaya da alışkınım. Haftada tek gün oynamak garip gelmişti. Ben buna alışık değildim. Napoli'de hep sezonda haftada 2 maçımız oluyordu. Tekrardan buna girmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.