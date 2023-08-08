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Giriş Tarihi: 8.8.2023 15:21

Kolombiya, Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi!

DHA
Kolombiya, Kadınlar Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldi!

Kolombiya, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Jamaika'yı 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları devam ediyor. AAMI Park'ta oynanan maçta Kolombiya ile Jamaika karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Kolombiya, 51'inci dakikada Catalina Usme'nin golü ile öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kolombiya, sahadan 1-0 galip ayrılarak çeyrek final biletini aldı.

Kolombiya'nın çeyrek finaldeki rakibi ise İngiltere oldu. İngilizler. son 16 turunda Nijerya'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. İngiltere-Kolombiya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 12 Ağustos Cumartesi günü TSİ 13.30'da Avustralya Stadı'nda oynanacak.

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Kolombiya, Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi!
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