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Giriş Tarihi: 8.8.2023 10:46

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Oxlade-Chamberlain transferini bitiriyor! İstanbul'a geliyor...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Oxlade-Chamberlain transferini bitiriyor! İstanbul’a geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferini bitirmek üzere olduğu Alex Oxlade-Chamberlain 16:10'da İstanbul'da olacak. Beşiktaş yönetimiyle bir araya gelecek oyuncunun transferi, yüz yüze yapılacak görüşme sonrası netleşecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş flaş bir transferi bitirmek üzere.

Son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek. Alex Oxlade-Chamberlain, saat 16:30'da İstanbul'da olacak.

Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti. Beşiktaş, yapılan görüşmeler sonucunda oyuncuyu Türkiye'ye davet etti.

İngiliz futbolcu ile İstanbul'da yapılacak görüşme sonrası transfer netleşecek.

35 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

İngiltere'de Southampton Kulübü'nün altyapısından yetişip A takıma yükselen Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon Euro'ya Arsenal'e Transfer olmuş; burada 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon Euro'ya Liverpool'a satılmıştı.

Liverpool ve Arsenal'de toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda da 35 maç oynayıp 7 gol kaydetti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Oxlade-Chamberlain transferini bitiriyor! İstanbul'a geliyor...
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