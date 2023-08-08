Süper Lig’in 65 sezonluk tarihinde 47 futbolcu gol kralı oldu!

Süper Lig'in 66. sezonu 11 Ağustos Cuma günü başlayacak. Geride kalan 65 sezonda 19 takım gol kralı çıkartırken, 33'ü Türk, 14'ü ise yabancı olmak üzere 47 futbolcu 'gol kralı' ünvanı elde etti. Son 10 sezonun 9'unda ise yabancı isimler krallık tacını giydi. Lig tarihinde en fazla gol kralı olan Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında tacı takarak adını tarihe yazdırdı. Tanju Çolak da 5 kezle en fazla gol kralı olan ikinci isim olurken, Cemil Turan ve Aykut Kocaman da üçer kez gol krallığı yaşadı.



En çok kral Galatasaray'dan çıktı

Ligin en çok gol atan toplam 47 futbolcusu, 19 ayrı takımdan çıktı. Galatasaray 17 kezle en fazla gol kralı çıkartan takım olurken, Fenerbahçe 16 isimle rakibini takip etti. Trabzonspor 5 defa gol kralı unvanı yaşayan futbolcuyu kadrosuna barındırırken, Beşiktaş ve Bursaspor da dörder kez gol kralı çıkardı. Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, Adanaspor ve Kayserispor'da ikişer, Ankara Demirspor, Altay, Göztepe, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'da da birer gol kralı yer aldı.



Tanju Çolak tarihe geçti

Lig tarihinde gol kralları içinde en fazla skor üreterek bu unvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak oldu. Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak bir sezonda en fazla skor üreten isim oldu. Tanju Çolak ayrıca, 5 kez yakaladığı ünvana 3 ayrı kulüpte ulaşarak ayrı bir rekorun da sahibi. Golcü futbolcu, 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Samsunspor, 1987-1988 ve 1990-1991'de Galatasaray, 1992-1993'te de Fenerbahçe formasıyla gol krallığına ulaştı.



En çok gol atan yabancı Diagne

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda gol krallığını elde eden Mbaye Diagne, lig tarihinde bir rekora imza attı. Sezona Kasımpaşa'da başlayan Senegalli oyuncu, devre arasında Galatasaray'a transfer olurken, sezon genelinde 29 lig maçında 30 kez ağları havalandırarak en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.



Yabancı krallar

Lig tarihinde şimdiye dek 14 yabancı futbolcu, 15 kez gol kralı unvanını yakaladı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza (2006-2007 ve 2010-2011) iki kez gol krallığında zirvede yer aldı. Galatasaray forması giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 golle lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu olmayı başarmıştı. Ligde son 10 sezonunda ise yabancı golcüler krallığa damga vurdu. Bu süreçte 9 yabancı futbolcu gol kralı unvanına erişirken, sadece 2021-2022 sezonunda Umut Bozok 20 golle adını zirveye yazdırdı. Geride bıraktığımız sezonda ise Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, rakip fileleri 29 kez havalandırarak zirvede yer aldı.

Süper Lig'in son 20 sezonunda gol kralı olan futbolcular şöyle:

2003-2004 Zafer Biryol (Konyaspor): 25

2004-2005 Fatih Tekke (Trabzonspor): 31

2005-2006 Gökhan Ünal (Kayserispor): 25

2006-2007 Alex de Souza (Fenerbahçe): 19

2007-2008 Semih Şentürk (Fenerbahçe): 17

2008-2009 Milan Baros (Galatasaray): 20

2009-2010 Aziz Makukula (Kayserispor): 21

2010-2011 Alex de Souza (Fenerbahçe): 28

2011-2012 Burak Yılmaz (Trabzonspor): 33

2012-2013 Burak Yılmaz (Galatasaray): 24

2013-2014 Aatif Chahechouhe (Sivasspor): 17

2014-2015 Jose Fernandao (Bursaspor): 22

2015-2016 Mario Gomez (Beşiktaş): 26

2016-2017 Vagner Love (Alanyaspor): 23

2017-2018 Bafetimbi Gomis (Galatasaray): 29

2018-2019 Mbaye Diagne (Galatasaray): 30

2019-2020 Alexander Sörloth (Trabzonspor): 24

2020-2021 Aaron Boupendza (Hatayspor): 22

2021-2022 Umut Bozok (Kasımpaşa): 20

2022-2023 Enner Valencia (Fenerbahçe): 29