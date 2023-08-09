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Giriş Tarihi: 9.8.2023 09:44

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: 6 numarada rota Ndidi

CEYHUN SAMET YÜKSEL
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: 6 numarada rota Ndidi

Fenerbahçe, Leicester City’nin Nijeryalı ön liberosu Wilfred Ndidi'yi gözüne kestirdi. Championship'e düşen takımından ayrılmayı kafasına koyan 26 yaşındaki oyuncu, ilk teklife olumlu dönüş yaptı. İngiliz temsilcisi 8 milyon Euro'luk bonservisi kabul ederse transfer resmiyete dökülecek.

Takımdaki eksik bölgeleri kapatmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın öncelik verilmesini istediği 6 numara transferi için listeye yeni bir isim girdi. Sarı-lacivertliler, 7 sezondur Leicester City'de forma giyen 26 yaşındaki Wilfred Ndidi'ye kancayı taktı.

Premier Lig'den Championship'e düşen takımından ayrılmak isteyen Nijeryalı ön liberonun ilk kurulan temasta sarı-lacivertlilere olumlu yaklaştığı öğrenildi. Yönetimin, İngiliz ekibine 8 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu kaydedildi. Yıllık kazancı 4 milyon Euro olan futbolcuya da 4 yıllık kontrat önerildiği ifade edildi. F.Bahçe, Leicester'den gelecek yanıt sonrası Ada'ya çıkarma yapacak.

BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
2017 Ocak ayında Genk'ten 17.6 milyon Euro'ya Leicester City'e transfer olan Wilfred Ndidi, geçtiğimiz sezon görev yaptığı 30 maçta skor katkısı sağlayamadı. 51 kez milli formayı giyen Nijeryalı yıldızın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

KARL TOKO EKAMBİ'DE İŞLEM TAMAM
Bu arada Kamerunlu sol kanat Karl Toko Ekambi'nin transferi de bitme aşamasına geldi. Sarı-lacivertliler, 2.1 milyon Euro karşılığında Lyon ile anlaşırken, 30 yaşındaki futbolcuyu da 2.5 milyon Euro'ya ikna etti. Bir aksilik yaşanmaması halinde 3 yıllık sözleşmenin bu hafta imzalanacağı ifade edildi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: 6 numarada rota Ndidi
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