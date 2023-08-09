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Giriş Tarihi: 9.8.2023 19:57

Fenerbahçe’de Maribor hazırlıkları sona erdi

Fenerbahçe’de Maribor hazırlıkları sona erdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu'nda yarın sahasında Maribor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Kartal, idman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, düz koşu devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Zimbru maçında sakatlanmasının ardından tedavisi devam eden Emre Mor antrenmanda yer almadı. Öte yandan Mert Hakan idmanın son bölümünde sahaya gelerek düz koşu yaptı.

SERDAR AZİZ'İN YERİNE DJIKU

Fenerbahçe'de Maribor maçı öncesinde kadroda değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli ekipte daha önce ismi UEFA listesine bildirilen Serdar Aziz'in yerine Alexander Djiku dahil edildi.

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Fenerbahçe’de Maribor hazırlıkları sona erdi
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