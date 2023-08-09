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Giriş Tarihi: 9.8.2023 13:19

Gaziantep FK'nin yeni transferi Gradel'den Fenerbahçe maçı değerlendirmesi:

AA
Gaziantep FK’nin yeni transferi Gradel’den Fenerbahçe maçı değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Max Gradel, Fenerbahçe ile 13 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacakları maçtan iyi sonuç alarak sezona güzel başlangıç yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Gradel, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini Gaziantep FK'de iyi hissettiğini vurguladı. Son 3 yıldır Sivasspor'da forma giydiğini fakat zaman zaman değişimlerin gerekli olduğunu ifade eden Gradel, "İnsanların yeni meydan okumalara ihtiyacı olabiliyor. O yüzden Gaziantep FK'deyim. Onun için de takımda yer almaktan mutluyum" dedi.

Gradel, yeni sezon kampına sonlara doğru katıldığını hatırlatarak, takımda kendisinin de çok iyi karşılandığını dile getirdi. Sezondaki ilk maçlarını Fenerbahçe ile yapacakları için heyecanlı olduğunu aktaran Gradel, şunları kaydetti:

"Büyük takımlara karşı oynamayı seviyorum. Çünkü yeni transferleri var ama transferleri adaptasyon sürecini tamamlamadı. Adaptasyon süreçlerini tamamlamadan onlarla oynamak bizim için avantaj olabilir. Sezona Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlarla oynayarak başlamak iyi olabilir. İyi bir başlangıçla sezona başlarız. Gaziantep FK taraftarlarını tanımıyorum ama depremden dolayı zor zamanlardan geçtiklerini biliyorum. Biz de gerçekten taraftarları mutlu etmek istiyoruz, eğlendirmek istiyorum. Onların desteğine ihtiyacımız var."

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Gaziantep FK'nin yeni transferi Gradel'den Fenerbahçe maçı değerlendirmesi:
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