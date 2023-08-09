Son dakika: İsmail Kartal’dan Tete açıklaması! Okan Buruk’a sert cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Tete'nin kendilerine önerildiğini açıklayan deneyimli teknik adam, takımdan ayrılacak isimleri de duyurdu. İsmail Kartal, Okan Buruk'un sözlerine de sert cevap verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI...

"Maribor, Zimbru'ya göre daha iyi futbol oynamaya çalışan, daha genç, daha fazla koşan bir takım. Her geçen gün daha iyi birbirimizi anlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yarın da kendi seyircimizin önünde iyi oynayarak avantajlı bir skor almak istiyoruz. Zimbru ile karşılaştırırsak işimiz daha zor olacak. Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu kulübe transfer ettirmem. Bunu başkanımız da biliyor. Bir kulüp farklı teklifler yaparak bir oyuncuyu transfer edebilir. Buna çalım denmesini doğru bulmuyorum. Çalım sahada olur. Bize lazım olan, kaliteli ve Fenerbahçe kalitesini ortaya koyacak oyuncuları istiyoruz.

Fizik olarak gayet iyi durumdayız. Oyun olarak da neler yapabileceğimizi resmi maçlarda gösterdik. Oyuncularımızın takıma adapte olmasıyla birlikte her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir Fenerbahçe olacak. Rotasyon konusunda kafamda birkaç şey var ama henüz karar vermedim. Ne olursa olsun maçı kazanacak ekip sahada olacak. Takımımız ile çok güzel bir göbek bağı kurduk. Dzeko, Tadic, Mert Hakan takıma sahip çıkan oyuncular. Geri bildirimler de çok iyi şu ana kadar. Umarım bunu sezon sonuna kadar sürdürürüz. Konferans Ligi şampiyonluğu neden olmasın? Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Fenerbahçe'nin hedefi, olduğu her turnuvayı kazanmaktır.