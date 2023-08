Son dakika: İsmail Kartal’dan Tete açıklaması! Okan Buruk’a sert cevap

OKAN BURUK'UN SÖZLERİNE CEVAP

(Okan Buruk'un '3 gol attık. 2 golümüz sayılmadı. Bana geçen sezonki Fenerbahçe maçını hatırlattı' sözleriyle ilgili olarak) Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa'da birbirini desteklemesi lazım. Bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Avrupa'daki tüm Türk takımlarına başarılar diliyoruz. Pozitif oynayan bir takımız. Bu sezon Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. En büyük hedefimiz taraftarlarımızı mutlu etmek. Oyuncularımız şu ana kadar tamamen olmasa da hemen hemen tüm beklentilerimi karşıladı. Fenerbahçe'nin transfer edeceği her oyuncu kaliteli oyuncudur. Fenerbahçe kalitesindeki oyuncuları getirebilmemiz biraz zaman alıyor. Bu sürecin sonuna doğru, çok fazla uzamadan inşallah istediğimiz isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Kaleci transferi sürecini başkanımız yürütüyor. Her gün, her saniye işler değişebiliyor transferde.