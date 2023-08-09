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Giriş Tarihi: 9.8.2023 09:39

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Tormena için temaslar başladı

YUNUS EMRE SEL
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Tormena için temaslar başladı

Yaşanan sakatlıklar sonrası defansa takviye için arayışlarını sıklaştıran Trabzonspor, 27 yaşındaki Tormena konusunda Braga ile temaslara başladı.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken gündeme yeni bir isim girdi. Savunmaya takviye yapmaya kararlı olan bordo-mavililerin listesine birçok isim girmiş fakat somut bir adım atılamamıştı. Karadeniz ekibi, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu: Vitor Tormena de Farias...

Braga'dan ayrılması gündemde olan 27 yaşındaki oyuncu konusunda temasların başladığı belirlendi. Başarılı stoperi, özellikle Trabzonspor Teknik Direktöri Nenad Bjelica'nın istediği kaydedildi.

PİYASASI 5 MİLYON EURO
Sao Paulo altyapısında yetişen oyuncunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Güncel bonservis değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen 1.92'lik savunmacı, Portekiz Ligi'nde 107 maça çıkıp 2 gol-3 asistlik katkı verdi.

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Tormena için temaslar başladı
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