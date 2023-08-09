TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Tormena için temaslar başladı

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken gündeme yeni bir isim girdi. Savunmaya takviye yapmaya kararlı olan bordo-mavililerin listesine birçok isim girmiş fakat somut bir adım atılamamıştı. Karadeniz ekibi, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu: Vitor Tormena de Farias...

Braga'dan ayrılması gündemde olan 27 yaşındaki oyuncu konusunda temasların başladığı belirlendi. Başarılı stoperi, özellikle Trabzonspor Teknik Direktöri Nenad Bjelica'nın istediği kaydedildi.

PİYASASI 5 MİLYON EURO

Sao Paulo altyapısında yetişen oyuncunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Güncel bonservis değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen 1.92'lik savunmacı, Portekiz Ligi'nde 107 maça çıkıp 2 gol-3 asistlik katkı verdi.