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Giriş Tarihi: 10.8.2023 11:03

Göztepe, Malmö'den Lasse Nielsen’in peşinde

İHA
Göztepe, Malmö’den Lasse Nielsen’in peşinde

Göztepe, Malmö forması giyen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Lasse Nielsen’le ilgileniyor. Oyuncunun durumunu araştıran Sarı-Kırmızılılar, uygun şartların oluşması halinde Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Transferde daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars'dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor'dan Mame Diouf, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Samsunspor'dan Celil Yüksel'i renklerine bağlayan İzmir temsilcisi, savunma hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, İsveç Ligi ekiplerinden Malmö'de top koşturan, savunma oyuncusu Lasse Nielsen'le ilgileniyor. Oyuncunun şartlarını araştıran Göztepe, uygun şartların oluşması halinde Danimarkalı stoperi transfer edecek.

Öte yandan Nielsen'in Malmö ile olan mevcut sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.

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Göztepe, Malmö'den Lasse Nielsen’in peşinde
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