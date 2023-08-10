Nicolo Zaniolo’ya Rusya’dan sürpriz talip!

Geçtiğimiz sezonun ara döneminde Roma'dan bonservisiyle alınan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun talipleri günden güne artmaya devam ediyor. Transferin gözde ismi haline gelen Zaniolo için dünya devi Juventus en ciddi talip olarak masada yer alıyor.
ZENİT ZANIOLO'YA TALİP OLDU
Serbest kalma bedeli olarak 30 milyon Euro ücret koyan Galatasaray, bu fiyatın altına inmek istemiyor. Juventus ise fiyatı daha da aşağılara çekmek için pazarlıklara devam ederken, oyuncuya Rus ekibi Zenit de talip oldu.
Takvim'de yer alan habere göre Zenit'in Zaniolo'nun sözleşmesinde bulunan 30 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Bu gelişmenin ardından gözler Zaniolo'nun kararına çevrildi. Zenit'in 23 yaşındaki futbolcuya da yıllık 8 milyon Euro net maaş teklifi sunduğu iddia edildi.
Zaniolo'nun son dönemde Rusya'da yaşananlar nedeniyle şu anda bu transfere mesafeli yaklaştığı ancak menajerinin Zenit kulübü ile görüşmelerinin sürdüğü belirlendi.