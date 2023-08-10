Nicolo Zaniolo’ya Rusya’dan sürpriz talip!

ZENİT ZANIOLO'YA TALİP OLDU

Serbest kalma bedeli olarak 30 milyon Euro ücret koyan Galatasaray, bu fiyatın altına inmek istemiyor. Juventus ise fiyatı daha da aşağılara çekmek için pazarlıklara devam ederken, oyuncuya Rus ekibi Zenit de talip oldu.