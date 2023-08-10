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Giriş Tarihi: 10.8.2023 10:34

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Ekambi transferini bitirmek üzere!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Ekambi transferini bitirmek üzere!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transfer listesindeki Karl-Toko Ekambi transferini bitirmeye çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler kısa süre içinde bu transferi resmiyete dökmek istiyor.

Becao transferinin ardından vites düşüren Fenerbahçe, yeniden harekete geçti ve Karl Toko Ekambi'de mutlu sona ulaştı.

Lyon'la anlaştıktan sonra Kamerunlu yıldızı da ikna eden sarı-lacivertliler, Ekambi'yi kısa süre içinde İstanbul'a getirecek.

30 yaşındaki kanat oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, Lyon'a 2 milyon Euro bonservis ödeyecek, Kamerunlu yıldıza ise senelik 3 milyon Euro maaş verecek.

FRANSIZ BASINI DA YAZDI

Fransız basını, Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferini, "Lyon'da istenmeyen Ekambi, Türkiye'de yeniden hayat bulacak. Fenerbahçe, Kamerunlu oyuncuyla her konuda anlaştı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidecek" ifadeleriyle duyurdu.

Kamerun basını ise; Karl Toko Ekambi'nin milli takımdan arkadaşı Vincent Aboubakar'a rakip olacağını belirterek bu transferi doğruladı.

139 GOL 45 ASİST

Kariyerinde şu ana kadar 417 maça çıkan Karl Toko Ekambi, 139 kez gol sevinci yaşadı.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Ekambi transferini bitirmek üzere!
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