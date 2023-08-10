Son dakika haberleri: İsmail Kartal'dan Fred sorusuna cevap: "Bitmiş bir şey yok..."

Takım olarak mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Bugün oyun içinde yaptığımız bir hamleyle kontrolü ele geçirdik. İlk yarıda golü bulabilirdik ama ikinci yarıda oyunu çözmemizle birlikte oyun kurduk. İkinci yarıda Szymanski'yi oyuna aldık, Tadic'i kenara çektik. Daha etkili olduk ve goller geldi. Daha farklı kazanabilirdik. Rakibimiz çok organize bir takım. Karşılamaları ve pozisyon anlamında bizi iyi beklediler. Bu blokları açmakta zorlandık ama oyun içindeki hamlelerde kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

Maç içinde zaman zaman tribünlerden tepkilerin geldiğini de hatırlatan Kartal, "Bugün tribünlerden bazı oyuncularımıza negatif tezahüratlar oldu. Bizim bu sezon bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Taraftarlara sesleniyorum, her oyuncu kıymetlidir, bütün oyuncuları kucaklayın, onlar sizi mahcup etmeyecek. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak her şey hallolur. Biz bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz." açıklamasını yaptı.