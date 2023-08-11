Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Everton, forvet hattını genç yetenek Youssef Chermiti ile güçlendirdi
Giriş Tarihi: 11.8.2023 14:28

Everton, forvet hattını genç yetenek Youssef Chermiti ile güçlendirdi

AA
Everton, forvet hattını genç yetenek Youssef Chermiti ile güçlendirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Sporting Lisbon'da forma giyen 19 yaşındaki Youssef Chermiti'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Chermiti'ye ödenecek bonservis bedeli konusunda Sporting Lisbon ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli futbolcuyla dört yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Everton, bu transfer için Portekiz temsilcisine 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev alan 1,92 metre boyundaki santrfor, altyapısından yetiştiği Sporting Lisbon formasıyla geçen sezon 16 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı
Son dakika! Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye 'Yerel Seçim' çağrısı: Ülke hayrına komşu olalım
SON DAKİKA DEPREM | Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu
O komutan...
Arzu Sabancı’ya samimi olarak soruyorum
Tek kişilik kamuoyu
İki elimi kesseler ve kalemi dişlerimle tutmak zorunda kalsam da, yine müzik bestelemeye devam edeceğim" sözünün sahibi besteci kimdir?
Eskort iddiasında ikinci perde: Kendine eskort ayarlayan danışman değil belediye başkanı!
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, İstanbul’da avantajı aldı! Kanarya, Maribor’u 3 golle yendi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Everton, forvet hattını genç yetenek Youssef Chermiti ile güçlendirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA