Cengiz Ünder: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak istiyorum

"EDIN DZEKO İLE TRANSFER SÜRECİNDE SIK SIK KONUŞTUK"

Cengiz Ünder, Edin Dzeko ile transfer sürecinde konuşup konuşmadığının sorulması üzerine, "Transfer sürecinde de kendisi ile sık sık konuşmuştuk, ne zaman geliyorsun diye. Ben de biraz sabretmemiz gerektiğini söyledim. Bugün geldim ve çok mutluyum. İyi hissediyorum. Roma'da da onunla çok güzel günlerimiz geçti. Artık burada birlikteyiz. Ben ona daha çok gol attıracağım. Umarım en iyi şekilde bunu gerçekleştiririz" diye konuştu.

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"ÖZ GÜVENİ YÜKSEK BİR FUTBOLCUYUM"

Avrupa kariyerinde neredeyse 7 yıl olduğunu kaydeden Cengiz Ünder, "Menajerimle konuştuğumda artık yeni bir macera ve tekrardan ülkeme dönmek istediğimi söylemiştim. Yaz aylarında zaten sık sık görüşmeler de olmuştu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorum en büyük hedeflerimden bir tanesi bu. Öz güveni yüksek bir futbolcuyum, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim" şeklinde konuştu.

"SÜREÇ, TAKIMA HEMEN KATILMAK İSTEDİĞİM İÇİN STRESLİ GEÇTİ"

Sürecin kendisi açısından stresli olduğunu ifade eden Cengiz Ünder, "Bir an önce takıma katılmak istiyordum. Almanya kampındayken kafam buradaydı, sürekli konuşuluyordu. 2-3 haftalık bir süreç oldu. Ama en önemlisi burada olmam. Takıma hemen katılmak istediğim için stresli geçti, sürekli düşünmek zorundaydım. Marsilya'da antrenmanlara çıkarken bazı çekincelerim vardı" dedi.