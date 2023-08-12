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Giriş Tarihi: 12.8.2023 11:09

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek fırtınası

UĞUR ÇEM
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek fırtınası

Fenerbahçe'de Maribor maçının gizli kahramanı İsmail Yüksek, orta sahada formanın en güçlü adayı olduğunu gösterdi

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Sloven temsilcisi Maribor'u 3-1 yenip, tur için avantajı cebine koyarken İsmail Yüksek maçın gizli kahramanı oldu. Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un takımda tuttuğu ve milli takıma giden 24 yaşındaki futbolcu, çıkışını teknik direktör İsmail Kartal ile de sürdürüyor.

Maribor karşısında 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmayan İsmail, yüzde 90 pas isabetiyle oynarken, 4 uzun topta da başarılı oldu. Kora kor girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sında rakiplerine omuz omuza üstünlük sağlamasının yanında 3 hava topundan 2'sini kazandı.

2 pas arasıyla atak oluşumunu engellerken rakibin ayağından 5 top çalarak takımına, zorlu süreçte büyük katkı yaptı. 4 kilit pasıyla da arkadaşlarının pozisyona girmesine öncülük etti.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek fırtınası
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