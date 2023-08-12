Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY HABERLERİ: Rüya takımın bedeli 395 milyon TL
Giriş Tarihi: 12.8.2023 10:25 Son Güncelleme: 12.8.2023 11:18

GALATASARAY HABERLERİ: Rüya takımın bedeli 395 milyon TL

MEHMET ÖZCAN
GALATASARAY HABERLERİ: Rüya takımın bedeli 395 milyon TL

Galatasaray'ın geçen sezona göre ek maliyeti, dudak uçuklatmıyor. Mata, Gomis gibi yüksek ücretli isimler veda ederken İcardi, Zaha, Tete, Angelino kadroya dahil oldu. 2022-23’e göre 13.3 milyon Euro (395 milyon TL) ek maliyetle G.Saray Şampiyonlar Ligi kapısına da dayandı.

Kadrosunu koruyup üstüne yıldız yağmuru başlatan G.Saray, gücüne güç kattı. İcardi'nin bonservisini alan Aslan, Fenerbahçe'nin elinden önce Zaha sonra Tete'yi kaptı. Sol beke Angelino'yu getiren, yedek forvet olarak Bakambu-Halil ikilisini tercih eden yönetim, Kerem Demirbay ve Günay Güvenç takviyeleri ile de yerli havuzunu genişletti.

2 KATINI YAKINDA KAZANABİLİR
Sözleşmeleri biten Mata, Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk'a veda eden G.Saray, Ross'u Hollanda'ya kiraladı. Gelenler ve gidenlerin yıllık maliyeti dikkate alındığında sarı-kırmızılılar, geçen sezondan 13.3 milyon Euro fazla garanti ücret ödemeyi göze aldı.

Şampiyonlar Ligi için takım bütçesini 395 milyon TL artıran ve iddialı bir kadro oluşturan yönetim, gruplara kalması halinde bu paranın en az 2 katını kasasına koyacak.

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GALATASARAY HABERLERİ: Rüya takımın bedeli 395 milyon TL
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