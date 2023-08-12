GALATASARAY HABERLERİ: Rüya takımın bedeli 395 milyon TL

Kadrosunu koruyup üstüne yıldız yağmuru başlatan G.Saray, gücüne güç kattı. İcardi'nin bonservisini alan Aslan, Fenerbahçe'nin elinden önce Zaha sonra Tete'yi kaptı. Sol beke Angelino'yu getiren, yedek forvet olarak Bakambu-Halil ikilisini tercih eden yönetim, Kerem Demirbay ve Günay Güvenç takviyeleri ile de yerli havuzunu genişletti.

2 KATINI YAKINDA KAZANABİLİR

Sözleşmeleri biten Mata, Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk'a veda eden G.Saray, Ross'u Hollanda'ya kiraladı. Gelenler ve gidenlerin yıllık maliyeti dikkate alındığında sarı-kırmızılılar, geçen sezondan 13.3 milyon Euro fazla garanti ücret ödemeyi göze aldı.

Şampiyonlar Ligi için takım bütçesini 395 milyon TL artıran ve iddialı bir kadro oluşturan yönetim, gruplara kalması halinde bu paranın en az 2 katını kasasına koyacak.