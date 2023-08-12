Konyaspor - İstanbulspor maçında 2 gol ve 3 kırmızı kart!

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk maçında Konyaspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un golü 86'ncı dakikada Cikalleshi'den, İstanbulspor'un golü 6'ncı dakikada İbrahim Yılmaz'dan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL! 6'ncı dakikada İstanbulspor öne geçti. Kenio'nun pasında ceza sahasında topu önünde bulan İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.
45+2'nci dakikada Soner'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
67'nci dakikada ceza sahasında bulunan Moreno'nun şutunda top yan ağlarda kaldı.
86'ncı dakikada Konyaspor, Cikalleshi'nin golüyle beraberliği yakaladı. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında ceza sahasında defanstan dönen topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.
90+2'nci dakikada ceza sahasında topa yükselen Ahmet Oğuz'un eline topun çarpmasının ardından hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi.
90+3'üncü dakikada Emir Gültekin'in kullandığı penaltı aşında kaleci Bernardoni müdahale ederek topun ağlarla buluşmasını engelledi.
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
MAÇTA 3 KIRMIZI KART ÇIKTI
Gergin geçen maçta 3 kırmızı kart çıktı. İstanbulspor'da Ali Yaşar, 73. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Daha sonra iki takım futbolcuarı arasında yaşanan gerilim sonrası Konyaspor'da Adil Demirbağ, İstanbulspor'da Okan Erdoğan 80. dakikada kırmızı kart gördü.