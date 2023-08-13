Chelsea Liverpool maçında Salah’tan Klopp’a sitem!

Mauricio Pochettino teknik direktörlüğünde kadroda yeniden yapılanmaya giden Chelsea, geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Liverpool'u ağırladı.
GOL SAHNESİNİ DİAZ AÇTI
Premier Lig'de sezonun ilk büyük maçında karşı karşıya gelen iki takım da 3 puan için nefesleri kesen bir mücadele verdi. Maça hızlı başlayan Liverpool, 18. dakikada Salah'ın müthiş asistini gole çeviren Luis Diaz arka direğe koşu yaparak topu ağlara gönderdi.
CHELSEA'NİN YENİ TRANSFERİ DİSASİ SAHNEYE ÇIKTI
Maçta dengeyi sağlayan Chelsea üst üste pozisyonlar bulmaya başladı ve Monaco'dan yeni transferi Disasi ile skoru 1-1'e getirdi. Topu takip eden Disasi, kale sahası ön çizgisi üzerinden kayarak sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Alisson'un sağından ağlara göndermeyi başardı. .
CHILWELL İKİNCİ GOLDÜ ANCAK...
Bu golden 2 dakika İngiliz yıldız oyuncu Chilwell, ceza sahasına girerek kaleci Alisson'u çalımladı ve topu ağlara gönderdi. Ancak VAR yine devreye girdi ve atılan bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.
İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
İkinci yarıda iki takım da birçok pozisyon bulsa da gol sesi çıkmadı ve zorlu karşılaşma 1-1 sona erdi. İki takım da sezona puan kaybıyla başlamış oldu.
SALAH'TAN KLOPP'A TEPKİ
Liverpool'un maçtaki en etkili oyuncusu olan Mohamed Salah, maçın 77. dakikasında kenara alındı. Teknik direktör Jurgen Klopp'un bu kararına tepki gösteren Mısırlı yıldız elindeki bandajı söktü ve yere fırlatarak tepki gösterdi. Salah, sinirli bir şekilde yedek kulübesindeki yerine geçti.
SON 7 MAÇ BERABERE BİTTİ
İki takım arasında oynanan son 7 maç beraberlikle sonuçlandı. Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, West Ham'a konuk olacak. Liverpool ise Bournemouth'u ağırlayacak.