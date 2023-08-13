Chelsea Liverpool maçında Salah’tan Klopp’a sitem!

CHILWELL İKİNCİ GOLDÜ ANCAK...

Bu golden 2 dakika İngiliz yıldız oyuncu Chilwell, ceza sahasına girerek kaleci Alisson'u çalımladı ve topu ağlara gönderdi. Ancak VAR yine devreye girdi ve atılan bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.