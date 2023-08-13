FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe rekor kırdı!

9 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye kararlı olan Fenerbahçe, kadrosunu neredeyse baştan sona değiştirdi. Sol bek hariç her mevkiye transfer yapan sarı-lacivertliler, geçen sezon kiralık oynayan İrfan Can Eğribayat ile Gustavo'nun da tapularını aldı. 10 numara Szymanski ile savunmadaki Becao'ya bonservis ödedi. Sağ beke Mert Müldür, orta alana da Bartuğ Elmaz takviyeleriyle yerli kalitesi artırıldı.

Fenerbahçe, son olarak Marsilya'dan sağ kanat Cengiz Ünder ile Manchester United'ın dinamosu Fred'i renklerine bağladı. Toplamda 49 milyon 650 bin Euro harcamayla rekor kırdı. Tadic, Dzeko, Kent, Djiku ve Umut için bonservis ödemedi.

Fenerbahçe; Arda (R.Madrid), Szalai (Hoffenheim), Bruma (Braga), Rossi (Columbus) ve Berisha'dan (Augsburg) 47.9 milyon Euro kazanırken bu alanda da lider oldu. Gelenlerle gidenler karşılaştırıldığında bütçeye, 1.7 milyon Euro eksi yazıldı.