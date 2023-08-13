GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rashica bastırıyor, Norwich direniyor

Kiralık oynadığı geçen sezon şampiyonluğa büyük katkı yapan Milot Rashica'nın bonservisini almak isteyen Galatasaray, Norwich City ile pazarlıklarını sürdürüyor. İngilizler, 10 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'ya düştü. Sarı-Kırmızılı yönetim ise 7.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor ve bu parayı 2 yıl taksitle ödemeyi planlıyor.

Görüşmelerde henüz ortak bir noktada anlaşılamadı. Transferinde kolaylık sağlanması için kulübüne, "Ben Galatasaray'la anlaştım gitmek istiyorum" resti çeken 27 yaşındaki sağ kanat, dün takımının Southampton ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.