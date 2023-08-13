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Giriş Tarihi: 13.8.2023 11:47 Son Güncelleme: 13.8.2023 12:01

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rashica bastırıyor, Norwich direniyor

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rashica bastırıyor, Norwich direniyor

Milot Rashica’nın bonservisini almak isteyen Galatasaray, 7.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayıp bu parayı da 2 yıl taksitle ödemek istiyor. Norwich ise 10 milyon Euro’dan 9 milyon Euro’ya düştü. Rashica, transferinde kolaylık sağlanması için kulübüne, "Ben Galatasaray’la anlaştım gitmek istiyorum" resti çekmişti.

Kiralık oynadığı geçen sezon şampiyonluğa büyük katkı yapan Milot Rashica'nın bonservisini almak isteyen Galatasaray, Norwich City ile pazarlıklarını sürdürüyor. İngilizler, 10 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'ya düştü. Sarı-Kırmızılı yönetim ise 7.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor ve bu parayı 2 yıl taksitle ödemeyi planlıyor.

Görüşmelerde henüz ortak bir noktada anlaşılamadı. Transferinde kolaylık sağlanması için kulübüne, "Ben Galatasaray'la anlaştım gitmek istiyorum" resti çeken 27 yaşındaki sağ kanat, dün takımının Southampton ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rashica bastırıyor, Norwich direniyor
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