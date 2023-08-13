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Giriş Tarihi: 13.8.2023 11:00

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Wout Faes'te Yunus Akgün planı

MEHMET ÖZCAN
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Wout Faes’te Yunus Akgün planı

Stoper alacak olan Galatasaray’ın gözü Leicester Cityli Wout Faes'te... Sarı-Kırmızılılar, kiralama seçeneğine yanaşmayan İngiliz ekibine bir süredir ilgilendikleri Yunus Akgün’ün yanı sıra 5 milyon Euro teklif etti. Championship'te oynamak istemeyen Belçikalı yıldız da gelmeye hazır...

Tottenham ve Nottingham Forest'ın peşinde olduğu Victor Nelsson'un ayrılık ihtimali nedeniyle stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos var. Suudi Arabistan ihtimali bulunan İspanyol savunmacının dışında alternatif bakan sarı-kırmızılı kulüp, scout ekibinin önerisiyle Wout Faes'i gündemine aldı. Leicester City'nin geçtiğimiz sezon başında 17 milyon Euro'ya transfer ettiği Belçikalı stoper için yapılan ilk görüşmede kiralama teklifi kabul görmedi. Aslan, bunun üzerine başka bir formül üzerinde yeni bir çalışma başlattı.

ANLAŞMA KISA SÜREDE SAĞLANIR. YUNUS ADA'YA SICAK
İngiliz ekibinin Yunus Akgün'e ilgisini fırsat bilen Galatasaray yönetimi, son olarak Yunus + 5 milyon Euro şeklinde Wout Faes teklifini revize etti. Bir alt ligde oynamak istemeyen 25 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Yunus'un da Ada ekibine sıcak baktığı belirtilirken, iki kulüp arasında anlaşmanın kısa sürede sağlanmasının beklendiği ifade edildi.

WOUT FAES KİMDİR?
Leicester City'nin geçtiğimiz sezon Stade Reims'ten 17 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Wout Faes, 38 karşılaşmada 3404 dakika forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi olan ve milli takımında 5 kez görev yapan Belçikalı oyuncunun, piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Wout Faes'te Yunus Akgün planı
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