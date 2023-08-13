GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Wout Faes’te Yunus Akgün planı

ANLAŞMA KISA SÜREDE SAĞLANIR. YUNUS ADA'YA SICAK

İngiliz ekibinin Yunus Akgün'e ilgisini fırsat bilen Galatasaray yönetimi, son olarak Yunus + 5 milyon Euro şeklinde Wout Faes teklifini revize etti. Bir alt ligde oynamak istemeyen 25 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Yunus'un da Ada ekibine sıcak baktığı belirtilirken, iki kulüp arasında anlaşmanın kısa sürede sağlanmasının beklendiği ifade edildi.

WOUT FAES KİMDİR?

Leicester City'nin geçtiğimiz sezon Stade Reims'ten 17 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Wout Faes, 38 karşılaşmada 3404 dakika forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi olan ve milli takımında 5 kez görev yapan Belçikalı oyuncunun, piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.