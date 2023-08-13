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Giriş Tarihi: 14.8.2023 01:10

İsmail Kartal, Gaziantep FK maçını değerlendirdi

İsmail Kartal, Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

Aslında iyi hazırlanmıştık. Erken gelen gollerle, taraftarımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. Kırmızı karttan sonra korktuğum oldu, 'Nasıl olsa rakip 10 kişi derken' oyun konsantrasyonunu kaybedip gol yedik.

Takım, oynayacağımız futbolu ortaya koyamadı. Pas yapan, sabırlı oynayan anlayışımız varken panik yaparak istediğimiz oyunu oynayamadık. 10 kişi kalan takımlara karşı oynamak zordur. Bu akşam onlardan bir tanesi oldu. Penaltı var kaçan, goller var kaçan... Bunları konuşmacayaktık belki.

İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. 3 puan için mutlu olduk. 3 puanla evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu referansı değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.

Transferle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz süreci yönetiyor. Bu konuyla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz.

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İsmail Kartal, Gaziantep FK maçını değerlendirdi
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