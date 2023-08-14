Merih Demiral yeni takımı için kararını verdi! Sürprize imza atıyor...

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Ahli'nin transfer için Merih Demiral ve Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Al Ahli'nin, milli futbolcumuzun transferini 24 saat içerisinde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

Premier Lig'den de iki kulübün 25 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği ancak Al Ahli'nin İngiliz ekipleriyle anı şartlarda transferde anlaşma sağladığı vurgulandı.

Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği, milli yıldızın senelik 10 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.

