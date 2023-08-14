Real Madrid, Chelsea’den Kepa Arrizabalaga’yı kiraladı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, sol diz ön çapraz bağı yırtılan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından yeni kalecisini buldu. Eflatun-beyazlılar, Chelsea forması giyen 28 yaşındaki İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Real Madrid'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kepa için yarın TSİ 14:30'da tanıtım töreni yapılacağı bildirildi.

28 yaşındaki İspanyol eldiven, 2018/2019 sezonu başında 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.