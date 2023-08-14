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Giriş Tarihi: 14.8.2023 12:45

Real Madrid, Chelsea’den Kepa Arrizabalaga’yı kiraladı

Real Madrid, Chelsea’den Kepa Arrizabalaga’yı kiraladı

Real Madrid, Chelsea forması giyen 28 yaşındaki İspanyol file bekçisi Kepa Arrizabalaga’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, sol diz ön çapraz bağı yırtılan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından yeni kalecisini buldu. Eflatun-beyazlılar, Chelsea forması giyen 28 yaşındaki İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Real Madrid'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kepa için yarın TSİ 14:30'da tanıtım töreni yapılacağı bildirildi.

28 yaşındaki İspanyol eldiven, 2018/2019 sezonu başında 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.

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Real Madrid, Chelsea’den Kepa Arrizabalaga’yı kiraladı
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