Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Malinovskyi fiyat yükseltti

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Ruslan Malinovskyi'nin taliplileri arttı. Torino'nun yarışta devre dışı kalmasının ardından oyuncuya İtalya'dan Bologna ve Genoa'nın yanı sıra İngiltere'den iki kulüp talip oldu.

Bu gelişmenin ardından siyahbeyazlıların, 2.5 milyon Euro yıllık ücret önerdiği oyuncu, 3 milyon Euro talep etti. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Beşiktaş, Malinovskyi'nin kulübü Marsilya ile daha önceden 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 9 milyon Euro satın alma opsiyonu üzerinden prensip anlaşmasına varmıştı.