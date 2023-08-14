Son dakika: Kartal yeni sezonu açıyor! Beşiktaş’ın rakibi Fatih Karagümrük - İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de haftanın son maçında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Şenol Güneş ve öğrencileri, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sezonun ilk maçına çıkıyor. Zorlu maç 21.00'de başlayacak.

İKİ TAKIMIN İLK 11' BELLİ OLDU

Fatih Karagümrük: Dituro, Levent, Dresevic, Rayyan, Veseli, Feghouli, Rohden, Adnan, Can, Ljajic, Salih

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar.

CHAMBERLAIN'İN MALİYETİ AÇIKLANDI

Beşiktaş, İngiliz milli futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, oyuncuya 1,5 milyon avro imza parasının yanı sıra her yıl 2,5 milyon avro garanti ücret ödeyecek.

Ayrıca Oxlade-Chamberlain, kadroda yer aldığı müsabakalarda görev yaptığı süreye göre maç başına azami 10 bin avro kazanacak.