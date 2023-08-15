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Giriş Tarihi: 15.8.2023 10:28

Son dakika Beşiktaş haberi: Kupa canavarı Chamberlain

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika Beşiktaş haberi: Kupa canavarı Chamberlain

Son dakika Beşiktaş haberi: İstanbul’u beğenen tecrübeli oyuncu Alex Oxlade- Chamberlain sağlık kontrolünde riskli durum çıkmayınca resmen Kartal oldu. SABAH SPOR, yeni transferi mercek altına aldı. 29 yaşındaki orta saha kupalarıyla tam bir koleksiyoner.

Beşiktaş'ın 3 haftadır görüşme halinde olduğu Alex Oxlade- Chamberlain, geçen hafta salı günü İstanbul'a gelip yaşayacağı evi ve takımın tesislerini görmek istemişti.

Kulüp de sakatlık geçmişi nedeniyle 29 yaşındaki oyuncuyu 3 gün boyunca sağlık taramasına aldı. İki tarafın da istediği sonuçlar oluşunca Kartal İngiliz yıldızı renklerine bağladı.

İşte tecrübeli futbolcunun öne çıkanları:

1 Alex-Oxlade Chamberlain 15 Ağustos 1993'te İngiltere'de doğdu.
Jamaika asıllı İngiliz orta saha futbola Southampton'un altyapısında başladı. Gösterdiği çıkışla Arsenal'e 13.8 milyon Euro'ya transfer oldu. 2017'de Liverpool'a 38 milyon Euro'ya geçti.
2 Kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.
3 Dribbling, esneklik, sürat ve çalım becerileri olan 1.75 metrelik futbolcu, ilk dönemlerde kanat oynuyordu.
4 Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Chamberlain'i kanattan orta sahaya devşiren isim oldu.
5 Eskisi kadar hızlı ve çevik değil. Fakat ara pasları ve kanat kökenli olduğu için oyun içi dinamizmine sahip.
6 Skor gücü düşük fakat attığı paslarla takımını pozisyona sokabiliyor.
7 Kariyeri boyunca diz, kasık ve bel sakatlıkları nedeniyle 169 maç kaçırdı.
8 Liverpool formasıyla geçen sezon 13 karşılaşmada 1 gol buldu. Kariyeri boyunca 393 maça çıkarken, 48 gol, 56 asist üretti.
9 Geçtiğimiz yıl maç başına şut 0.8, 1 kafa golü, topla buluşma 18.8, kilit pas 0.6, isabetli uzun top yüzde 56, top çalma 0.6, tehlike engelleme 0.3, kazanılan ikili mücadele yüzde 34 istatistikleriyle oynadı.
10 İngiltere Milli Takımı formasını ilk kez 2012 yılında giymeye başladı. 35 maçta 7 gol kaydetti.

270 MİLYON TL ALACAK

İngiliz milli futbolcu Chamberlain'i kadrosuna katan Beşiktaş, oyuncunun maliyetini KAP'a açıkladı. 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşmeye yapılırken, tecrübeli orta saha senelik 2.5 milyon Euro alacak. Chamberlain'e 1.5 milyon Euro da imza parası ödenecek. Oyuncu, maç başına 10 bin Euro kazanacak.

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