FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arao, Yunan ekibi Panathinaikos’a transfer oldu

Geçen sene Fenerbahçe'de göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus, Flamengo'da birlikte çalıştığı dönemde öğrencisi olan Willian Arao'yu Sarı-Lacivertliler'e transfer ettirmişti. Ali Koç yönetimi, Brezilyalı oyuncu için Flamengo'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ NETLEŞMEDİ

Panathinaikos'un Willian Arao transferi için Fenerbahçe ile yaptığı bonservis görüşmeleri henüz netlik kazanmadı.