FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arao, Yunan ekibi Panathinaikos’a transfer oldu

Kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu katan Fenerbahçe'de yeni sezon planları içerisinde yer almayan Willian Arao ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un en çok istediği oyuncular arasında yer alan deneyimli orta saha oyuncusunun yeni takımı Yunan ekibi Panathianaikos oldu.
Geçen sene Fenerbahçe'de göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus, Flamengo'da birlikte çalıştığı dönemde öğrencisi olan Willian Arao'yu Sarı-Lacivertliler'e transfer ettirmişti. Ali Koç yönetimi, Brezilyalı oyuncu için Flamengo'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ NETLEŞMEDİ
Panathinaikos'un Willian Arao transferi için Fenerbahçe ile yaptığı bonservis görüşmeleri henüz netlik kazanmadı.