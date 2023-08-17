Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arao, Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu
Giriş Tarihi: 17.8.2023 12:56 Son Güncelleme: 17.8.2023 13:06

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arao, Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arao, Yunan ekibi Panathinaikos’a transfer oldu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonda Jorge Jesus'un özellikle istediği Brezilyalı oyuncu Willian Arao, Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu. İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Brezilyalı oyuncu Türkiye'den ayrıldı.

Kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu katan Fenerbahçe'de yeni sezon planları içerisinde yer almayan Willian Arao ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un en çok istediği oyuncular arasında yer alan deneyimli orta saha oyuncusunun yeni takımı Yunan ekibi Panathianaikos oldu.

Geçen sene Fenerbahçe'de göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus, Flamengo'da birlikte çalıştığı dönemde öğrencisi olan Willian Arao'yu Sarı-Lacivertliler'e transfer ettirmişti. Ali Koç yönetimi, Brezilyalı oyuncu için Flamengo'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ NETLEŞMEDİ

Panathinaikos'un Willian Arao transferi için Fenerbahçe ile yaptığı bonservis görüşmeleri henüz netlik kazanmadı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arao, Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu
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