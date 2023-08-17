Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ın yeni transferi Zaynutdinov, İstanbul’a geldi
Giriş Tarihi: 18.8.2023 00:50

Beşiktaş’ın yeni transferi Zaynutdinov, İstanbul’a geldi

İHA
Beşiktaş’ın yeni transferi Zaynutdinov, İstanbul’a geldi

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul’a geldi.

Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu Rusya takımlarından CSKA Moskova'da forma giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'u, İstanbul'a getirdi.

Kazakistanlı futbolcuyu taşıyan uçak gece yarısına doğru İstanbul Havalimanı'na indi. Siyah-beyazlı yetkililerin karşıladığı 25 yaşındaki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele gitti.

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İki dev birleşti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Beşiktaş, Azerbaycan deplasmanında turladı! Neftçi Bakü karşısında güle oynaya…
Son dakika haberi: Fenerbahçe Maribor'u mağlup ederek play-off turuna yükseldi!
Vantilatör Ne Kadar Elektrik Harcar? Ayaklı Vantilatör 1 Günde Ne Kadar Elektrik Yakar?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı! Çalışmalarda vincin halatı koptu!
Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer'den Merdan Yanardağ'a ziyaret
Çamaşır Makinesi Neden Yürür ve Sallanır? Çamaşır Makinesinin Yürümemesi İçin Ne Yapmalı?
Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi'nde bir üst turda!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ın yeni transferi Zaynutdinov, İstanbul’a geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA