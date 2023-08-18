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Giriş Tarihi: 18.8.2023 11:50

Beşiktaş, Ramos ve Talisca transferi için kaynak arıyor

Beşiktaş, Ramos ve Talisca transferi için kaynak arıyor

Dün Neftçi Bakü'yü mağlup ederek Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev'le eşleşen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna son olarak Chamberlain'i katan Kartal, Ramos ve Talisca için de kaynak arayışına devam ediyor.

Lige galibiyetle başlayan Beşiktaş, dün Neftçi Bakü'yü rövanş maçında 2-1 mağlup ederek play-off'a yükselen takım oldu ve Dinamo Kiev ile eşleşti. Son olarak kadrosuna Chamberlain'i katan Kartal'da hedef Ramos ve Talisca transferi...

Kadrosunu güçlendirmek adına transfer görüşmeleri yapan Beşiktaş, özellikle de Anderson Talisca için şartları zorluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Talisca ve Ramos transferine kaynak bulabilmek adına sponsor görüşmelerini devam ettiriyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TALİSCA AÇIKLAMASI

Neftçi Bakü maçı öncesi açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Talisca transferi hakkında şunları söyledi: "Talisca ile ilgili daha önce söyledim. İsteklerle gerçekler arasındaki fark çok basitti. Daha önce söyledim yine söyleyince de orası çok konuşuluyor. Özlemi olduğunu buraya gelmesi gerektiğini söyledim de bunun resmi bir teklif olmadığını aklı selim herkes bilir. Sadece bir sohbet içerisinde konuştuğumuz bir konuydu. Kulübün bu olaya sıcak bakmadığı görüntüsü vardı. Ancak Talisca gelmek isterse bu değerlendirilir. Ekonomik koşullar ve oyuncunun istemesi ve kulübünün bırakması gerekiyor. Zorlukları var. Başkan da biz de taraftar da Talisca'ya sıcak bakar. Bu zamana kadar olumsuzdu. Ancak olumlu bir olay olursa bu değerlendirilir.

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Beşiktaş, Ramos ve Talisca transferi için kaynak arıyor
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