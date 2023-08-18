Beşiktaş, Ramos ve Talisca transferi için kaynak arıyor

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TALİSCA AÇIKLAMASI

Neftçi Bakü maçı öncesi açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Talisca transferi hakkında şunları söyledi: "Talisca ile ilgili daha önce söyledim. İsteklerle gerçekler arasındaki fark çok basitti. Daha önce söyledim yine söyleyince de orası çok konuşuluyor. Özlemi olduğunu buraya gelmesi gerektiğini söyledim de bunun resmi bir teklif olmadığını aklı selim herkes bilir. Sadece bir sohbet içerisinde konuştuğumuz bir konuydu. Kulübün bu olaya sıcak bakmadığı görüntüsü vardı. Ancak Talisca gelmek isterse bu değerlendirilir. Ekonomik koşullar ve oyuncunun istemesi ve kulübünün bırakması gerekiyor. Zorlukları var. Başkan da biz de taraftar da Talisca'ya sıcak bakar. Bu zamana kadar olumsuzdu. Ancak olumlu bir olay olursa bu değerlendirilir.