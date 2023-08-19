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Giriş Tarihi: 19.8.2023 19:42 Son Güncelleme: 19.8.2023 20:34

Ozan Kabak'ın tek golü Hoffenheim'e yetmedi! Attila Szalai şanssız başladı

AA
Ozan Kabak’ın tek golü Hoffenheim’e yetmedi! Attila Szalai şanssız başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Freiburg, deplasmanda Hoffenheim’i 2-1 yendi. Hoffenheim'in tek golü Ozan Kabak'tan gelirken, yeni transfer Attila Szalai ise ilk resmi maçında kendi kalesine gol attı.

Hoffenheim, Bundesliga'nın ilk haftasında PreZero Arena'da Freiburg'u konuk etti.

SZALAI KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın 39. dakikada Attila Szalai'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Freiburg, 45+3. dakikada da Roland Sallai ile bulduğu golle de ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Hoffenheim 50. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın topu fillere göndermesiyle durumu 2-1 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Freiburg karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

BAYER LEVERKUSEN SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI

Bayern Leverkusen, sahasında 12 Ağustos'ta Bayern Münih'i 3-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Leipzig'i 3-2 mağlup etti. Bayer Leverkusen'in golleri 24. dakikada Jeremie Frimpong, 35. dakikada Jonathan Tah ve 64. dakikada Florian Wirtz'ten geldi.

Leipzig'in golleri 39. dakikada Dani Olmo ve 71. dakikada Lois Openda'dan geldi. Böylelikle Bayer Leverkusen karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve sezona 3 puanla başladı.

Bundesliga'nın 1. haftasında bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg sahasında Heidenheim'i 2-0, Suttgart da sahasında Bochum'u 5-0 yendi. Augsburg ise sahasında Borussia Mönchenglach ile 4-4 berabere kaldı.

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Ozan Kabak'ın tek golü Hoffenheim'e yetmedi! Attila Szalai şanssız başladı
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